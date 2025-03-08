ВСУ оказались под угрозой окружения в Курской области, пишет Telegraph
Telegraph: десяти тысячам боевиков ВСУ грозит окружение в Курской области
© Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
© Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Десяти тысячам боевиков ВСУ грозит окружение в Курской области после прекращения передачи разведданных от США, пишет Telegraph.
"Десять тысяч украинских военнослужащих оказались под угрозой окружения (в Курской области. — Прим. ред.) после того, как Россия прорвала линию фронта и продвинулась к ключевой линии снабжения с двух направлений", — говорится в публикации.
Как утверждает газета, российская армия фактически разрезала группировку противника надвое и добилась огневого контроля над единственной доступной ВСУ трассой, обеспечивающей логистику в Судже.
Неназванный украинский военный сообщил изданию, что его командование рассматривает возможность отступления, чтобы избежать потерь.
По данным Telegraph, ухудшению положения ВСУ способствовала остановка передачи разведданных от Вашингтона — "ослепшие" украинские боевики не смогли предвидеть подготовку российских ударов. По словам неназванного офицера украинской разведки, прекращение передачи информации привело к ее "полному блэкауту".
США лишили ВСУ разведданных
На этой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом.
Накануне "Украинский милитарный портал" заявил, что американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к спутниковым снимкам. Вскоре издание Breaking Defense подтвердило, что Национальное агентство геопространственной разведки США приостановило доступ к ним для Киева.
В субботу газета Time написала, что западные специалисты, помогавшие получать и обрабатывать разведывательную информацию со спутников в военном штабе в Киеве, покинули Украину.
Кроме того, США приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. По информации телеканала Fox News, это продлится до тех пор, пока глава Белого дома Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
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