Рейтинг@Mail.ru
ВСУ оказались под угрозой окружения в Курской области, пишет Telegraph - РИА Новости, 08.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 08.03.2025 (обновлено: 13:16 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/vsu-2003796579.html
ВСУ оказались под угрозой окружения в Курской области, пишет Telegraph
ВСУ оказались под угрозой окружения в Курской области, пишет Telegraph - РИА Новости, 08.03.2025
ВСУ оказались под угрозой окружения в Курской области, пишет Telegraph
Десяти тысячам боевиков ВСУ грозит окружение в Курской области после прекращения передачи разведданных от США, пишет Telegraph. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T12:32:00+03:00
2025-03-08T13:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
курская область
дональд трамп
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003799793_0:57:3071:1785_1920x0_80_0_0_5c42280d1f508e380244386aefcaccf2.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Десяти тысячам боевиков ВСУ грозит окружение в Курской области после прекращения передачи разведданных от США, пишет Telegraph."Десять тысяч украинских военнослужащих оказались под угрозой окружения (в Курской области. — Прим. ред.) после того, как Россия прорвала линию фронта и продвинулась к ключевой линии снабжения с двух направлений", — говорится в публикации.Как утверждает газета, российская армия фактически разрезала группировку противника надвое и добилась огневого контроля над единственной доступной ВСУ трассой, обеспечивающей логистику в Судже.Неназванный украинский военный сообщил изданию, что его командование рассматривает возможность отступления, чтобы избежать потерь.По данным Telegraph, ухудшению положения ВСУ способствовала остановка передачи разведданных от Вашингтона — "ослепшие" украинские боевики не смогли предвидеть подготовку российских ударов. По словам неназванного офицера украинской разведки, прекращение передачи информации привело к ее "полному блэкауту".США лишили ВСУ разведданныхНа этой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом.Накануне "Украинский милитарный портал" заявил, что американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к спутниковым снимкам. Вскоре издание Breaking Defense подтвердило, что Национальное агентство геопространственной разведки США приостановило доступ к ним для Киева.В субботу газета Time написала, что западные специалисты, помогавшие получать и обрабатывать разведывательную информацию со спутников в военном штабе в Киеве, покинули Украину.Кроме того, США приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. По информации телеканала Fox News, это продлится до тех пор, пока глава Белого дома Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
https://ria.ru/20250308/mo-2003794785.html
https://ria.ru/20250308/ekspert-2003790577.html
https://ria.ru/20250308/spetsoperatsiya-2003761667.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сша
курская область
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003799793_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_36c738e0d671371db84e3e95e9337538.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, курская область, дональд трамп, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, украина, киев, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, США, Курская область, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Украина, Киев, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
ВСУ оказались под угрозой окружения в Курской области, пишет Telegraph

Telegraph: десяти тысячам боевиков ВСУ грозит окружение в Курской области

© Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Десяти тысячам боевиков ВСУ грозит окружение в Курской области после прекращения передачи разведданных от США, пишет Telegraph.
"Десять тысяч украинских военнослужащих оказались под угрозой окружения (в Курской области. — Прим. ред.) после того, как Россия прорвала линию фронта и продвинулась к ключевой линии снабжения с двух направлений", — говорится в публикации.
Военнослужащий ВС России в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Бойцы "Севера" освободили три села в Курской области
Вчера, 12:15
Как утверждает газета, российская армия фактически разрезала группировку противника надвое и добилась огневого контроля над единственной доступной ВСУ трассой, обеспечивающей логистику в Судже.
Неназванный украинский военный сообщил изданию, что его командование рассматривает возможность отступления, чтобы избежать потерь.
По данным Telegraph, ухудшению положения ВСУ способствовала остановка передачи разведданных от Вашингтона — "ослепшие" украинские боевики не смогли предвидеть подготовку российских ударов. По словам неназванного офицера украинской разведки, прекращение передачи информации привело к ее "полному блэкауту".
Работа расчета 122-миллиметрового миномета ВС России в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Эксперт оценил, когда для ВСУ замкнется котел под Суджей
Вчера, 11:33

США лишили ВСУ разведданных

На этой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом.
Накануне "Украинский милитарный портал" заявил, что американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к спутниковым снимкам. Вскоре издание Breaking Defense подтвердило, что Национальное агентство геопространственной разведки США приостановило доступ к ним для Киева.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Су-34 нанес удар по скоплению техники ВСУ в Курской области
Вчера, 05:02
В субботу газета Time написала, что западные специалисты, помогавшие получать и обрабатывать разведывательную информацию со спутников в военном штабе в Киеве, покинули Украину.
Кроме того, США приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. По информации телеканала Fox News, это продлится до тех пор, пока глава Белого дома Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАКурская областьДональд ТрампВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАУкраинаКиевЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала