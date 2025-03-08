https://ria.ru/20250308/vsu-2003796579.html

ВСУ оказались под угрозой окружения в Курской области, пишет Telegraph

ВСУ оказались под угрозой окружения в Курской области, пишет Telegraph - РИА Новости, 08.03.2025

ВСУ оказались под угрозой окружения в Курской области, пишет Telegraph

Десяти тысячам боевиков ВСУ грозит окружение в Курской области после прекращения передачи разведданных от США, пишет Telegraph. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T12:32:00+03:00

2025-03-08T12:32:00+03:00

2025-03-08T13:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

сша

курская область

дональд трамп

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

украина

киев

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Десяти тысячам боевиков ВСУ грозит окружение в Курской области после прекращения передачи разведданных от США, пишет Telegraph."Десять тысяч украинских военнослужащих оказались под угрозой окружения (в Курской области. — Прим. ред.) после того, как Россия прорвала линию фронта и продвинулась к ключевой линии снабжения с двух направлений", — говорится в публикации.Как утверждает газета, российская армия фактически разрезала группировку противника надвое и добилась огневого контроля над единственной доступной ВСУ трассой, обеспечивающей логистику в Судже.Неназванный украинский военный сообщил изданию, что его командование рассматривает возможность отступления, чтобы избежать потерь.По данным Telegraph, ухудшению положения ВСУ способствовала остановка передачи разведданных от Вашингтона — "ослепшие" украинские боевики не смогли предвидеть подготовку российских ударов. По словам неназванного офицера украинской разведки, прекращение передачи информации привело к ее "полному блэкауту".США лишили ВСУ разведданныхНа этой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом.Накануне "Украинский милитарный портал" заявил, что американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к спутниковым снимкам. Вскоре издание Breaking Defense подтвердило, что Национальное агентство геопространственной разведки США приостановило доступ к ним для Киева.В субботу газета Time написала, что западные специалисты, помогавшие получать и обрабатывать разведывательную информацию со спутников в военном штабе в Киеве, покинули Украину.Кроме того, США приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. По информации телеканала Fox News, это продлится до тех пор, пока глава Белого дома Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.

https://ria.ru/20250308/mo-2003794785.html

https://ria.ru/20250308/ekspert-2003790577.html

https://ria.ru/20250308/spetsoperatsiya-2003761667.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сша

курская область

украина

киев

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сша, курская область, дональд трамп, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, украина, киев, центральное разведывательное управление (цру)