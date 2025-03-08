https://ria.ru/20250308/volodin-2003774591.html
Володин поздравил россиянок с 8 Марта
Володин поздравил россиянок с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2025
Володин поздравил россиянок с 8 Марта
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале, поздравил россиянок с Международным женским днем, отметив, что... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T09:00:00+03:00
2025-03-08T09:00:00+03:00
2025-03-08T13:23:00+03:00
общество
вячеслав володин
госдума рф
международный женский день
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале, поздравил россиянок с Международным женским днем, отметив, что человечество не смогло достичь так много, если бы не было женщин. "Дорогие женщины, с праздником вас - днем 8 Марта! Счастья, любви, тепла близких. Знайте, мы очень дорожим вами, любим, ценим! Вряд ли человечество смогло достичь так много, если бы не было женщин. Да вообще мира бы не было. Хорошего вам настроения, и пускай оно сопутствует всегда, не только в этот замечательный весенний день! Удачи вам!" - сказал Володин.
https://ria.ru/20250308/prazdnik-1848743509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав володин, госдума рф, международный женский день
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Международный женский день
Володин поздравил россиянок с 8 Марта
Володин: человечество не смогло достичь так много, если бы не было женщин