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Володин поздравил россиянок с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2025
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09:00 08.03.2025 (обновлено: 13:23 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/volodin-2003774591.html
Володин поздравил россиянок с 8 Марта
Володин поздравил россиянок с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2025
Володин поздравил россиянок с 8 Марта
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале, поздравил россиянок с Международным женским днем, отметив, что... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T09:00:00+03:00
2025-03-08T13:23:00+03:00
общество
вячеслав володин
госдума рф
международный женский день
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале, поздравил россиянок с Международным женским днем, отметив, что человечество не смогло достичь так много, если бы не было женщин. "Дорогие женщины, с праздником вас - днем 8 Марта! Счастья, любви, тепла близких. Знайте, мы очень дорожим вами, любим, ценим! Вряд ли человечество смогло достичь так много, если бы не было женщин. Да вообще мира бы не было. Хорошего вам настроения, и пускай оно сопутствует всегда, не только в этот замечательный весенний день! Удачи вам!" - сказал Володин.
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общество, вячеслав володин, госдума рф, международный женский день
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Международный женский день
Володин поздравил россиянок с 8 Марта

Володин: человечество не смогло достичь так много, если бы не было женщин

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале, поздравил россиянок с Международным женским днем, отметив, что человечество не смогло достичь так много, если бы не было женщин.
"Дорогие женщины, с праздником вас - днем 8 Марта! Счастья, любви, тепла близких. Знайте, мы очень дорожим вами, любим, ценим! Вряд ли человечество смогло достичь так много, если бы не было женщин. Да вообще мира бы не было. Хорошего вам настроения, и пускай оно сопутствует всегда, не только в этот замечательный весенний день! Удачи вам!" - сказал Володин.
Продажа цветов перед 8 марта в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Международный женский день 8 марта: суть и традиции праздника
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ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФМеждународный женский день
 
 
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