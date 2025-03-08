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Волочкова рассказала, как "брокеры" из QBF вернули ей два миллиона рублей - РИА Новости, 08.03.2025
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Шоубиз
 
10:06 08.03.2025 (обновлено: 13:52 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/volochkova-2003781274.html
Волочкова рассказала, как "брокеры" из QBF вернули ей два миллиона рублей
Волочкова рассказала, как "брокеры" из QBF вернули ей два миллиона рублей - РИА Новости, 08.03.2025
Волочкова рассказала, как "брокеры" из QBF вернули ей два миллиона рублей
Балерина Анастасия Волочкова рассказала РИА Новости, что вернула два миллиона рублей у "брокерской компании" QBF после того, как сделала историю своих вложений... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T10:06:00+03:00
2025-03-08T13:52:00+03:00
шоубиз
россия
анастасия волочкова
ирина волк
qbf
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова рассказала РИА Новости, что вернула два миллиона рублей у "брокерской компании" QBF после того, как сделала историю своих вложений публичной.По словам Волочковой, сначала QBF просила, чтобы она пригласила друзей стать их клиентами. Артистка, не желая навредить им, не стала этого делать. Сперва балерина посетила офис компании, где отдала два миллиона рублей, за них ей обещали 10% годовых. Кроме того, она отдала миллион рублей "в управление деньгами на три месяца" и получила прибыль.После этого друзья советовали балерине забрать два миллиона, но она решила подождать год, чтобы получить проценты. Пока она ждала, у QBF "начались проверки и обыски", и тогда артистка решила проверить "брокеров" самостоятельно."Моя команда из службы безопасности их проверила — они действительно мошенники. Тогда я начала бить тревогу, потому что у них менялись менеджеры один за другим. Каждый переводил стрелки друг на друга. За это время моя команда собрала информацию о том, что они обманули не только меня, а очень большое количество людей &lt;...&gt;. От них пострадали даже пенсионеры, которые последнюю пенсию отдавали в эту компанию", — сказала Волочкова.Позже она написала заявление в правоохранительные органы и "сделала эту ситуацию публичной".&quot;Когда я сделала это публично, мне позвонил учредитель этой компании Роман Шпаков. &lt;...&gt; Он сказал: &quot;Анастасия, вы такой шум подняли. Мы вернем вам деньги&quot;. Я ответила, что не шум подняла, а защищаю интересы тех людей, которые не располагают таким масштабом имени и ресурсов, чтобы правда восторжествовала. Мне вернули эти деньги, эти 2,2 миллиона рублей&quot;, — уточнила балерина.Волочкова добавила, что в QBF просили ее "ничего не говорить", но она отказалась и решила донести правду о деятельности компании.
https://ria.ru/20250116/dyuran-1994030297.html
https://ria.ru/20250208/volochkova-1998102524.html
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россия, анастасия волочкова, ирина волк, qbf, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Шоубиз, Россия, Анастасия Волочкова, Ирина Волк, QBF, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Волочкова рассказала, как "брокеры" из QBF вернули ей два миллиона рублей

Волочкова рассказала, как смогла вернуть 2 миллиона рублей у мошенников из QBF

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАнастасия Волочкова
Анастасия Волочкова - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Анастасия Волочкова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова рассказала РИА Новости, что вернула два миллиона рублей у "брокерской компании" QBF после того, как сделала историю своих вложений публичной.

В октябре 2023 года представитель МВД Ирина Волк сообщала о завершении расследования дела в отношении QBF, фигурантов обвинили в хищениях более двух миллиардов рублей под видом брокерской деятельности. По данным ведомства, с декабря 2011-го по май 2021-го криминальная организация работала в восьми регионах.

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По словам Волочковой, сначала QBF просила, чтобы она пригласила друзей стать их клиентами. Артистка, не желая навредить им, не стала этого делать. Сперва балерина посетила офис компании, где отдала два миллиона рублей, за них ей обещали 10% годовых. Кроме того, она отдала миллион рублей "в управление деньгами на три месяца" и получила прибыль.
После этого друзья советовали балерине забрать два миллиона, но она решила подождать год, чтобы получить проценты. Пока она ждала, у QBF "начались проверки и обыски", и тогда артистка решила проверить "брокеров" самостоятельно.
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"Моя команда из службы безопасности их проверила — они действительно мошенники. Тогда я начала бить тревогу, потому что у них менялись менеджеры один за другим. Каждый переводил стрелки друг на друга. За это время моя команда собрала информацию о том, что они обманули не только меня, а очень большое количество людей <...>. От них пострадали даже пенсионеры, которые последнюю пенсию отдавали в эту компанию", — сказала Волочкова.
Позже она написала заявление в правоохранительные органы и "сделала эту ситуацию публичной".
«

"Когда я сделала это публично, мне позвонил учредитель этой компании Роман Шпаков. <...> Он сказал: "Анастасия, вы такой шум подняли. Мы вернем вам деньги". Я ответила, что не шум подняла, а защищаю интересы тех людей, которые не располагают таким масштабом имени и ресурсов, чтобы правда восторжествовала. Мне вернули эти деньги, эти 2,2 миллиона рублей", — уточнила балерина.

Волочкова добавила, что в QBF просили ее "ничего не говорить", но она отказалась и решила донести правду о деятельности компании.
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ШоубизРоссияАнастасия ВолочковаИрина ВолкQBFПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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