https://ria.ru/20250308/ukraina-2003881265.html

Общественник призвал Украину дать права румынскому меньшинству

Общественник призвал Украину дать права румынскому меньшинству - РИА Новости, 09.03.2025

Общественник призвал Украину дать права румынскому меньшинству

Власти Украины должны предоставить румынскому нацменьшинству такие же права, какие имеют этнические украинцы в Румынии, для этого необходимо усилить... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-08T19:26:00+03:00

2025-03-08T19:26:00+03:00

2025-03-09T08:32:00+03:00

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БЕЛГРАД, 8 мар – РИА Новости. Власти Украины должны предоставить румынскому нацменьшинству такие же права, какие имеют этнические украинцы в Румынии, для этого необходимо усилить внешнеполитическое давление на Киев, заявил РИА Новости член избирательного штаба кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску, общественный деятель Дан Читич. Международная конференция "Мирный процесс на Украине: права и роль национальных общин" с участием европарламентариев и депутатов парламентов стран Европы открылась в субботу в Белграде. В форуме принимают участие два десятка депутатов Европарламента от Болгарии, Словакии, Польши (по видеосвязи), парламентарии национальных заксобраний Германии, Греции, Словакии, Венгрии, Сербии, деятели национальных общественных движений. "Думаю о румынских территориях и населении, которые сейчас входят в состав Украины - люди там лишены прав, не могут говорить на своем языке, не могут служить в церкви на своем языке, священники брошены в тюрьму, их терроризируют украинские власти. Такая ситуация не может быть принята никем из соседей и не должна быть принята цивилизованным миром", - заявил румынский общественник в разговоре с агентством. По его словам, если румынское население на Украине может быть защищено только прямой заботой об этих территориях, то "мы должны это сделать". "Украина после войны, и я надеюсь, после Зеленского, должна дать меньшинствам такие же права, как у украинского меньшинства в других странах. В Румынии украинское нацменьшинство имеет своего представителя в парламенте, школы, церкви - у них есть все. Поэтому предлагаю Украине скопировать наши законы о меньшинствах, которые дают самые полные права в Европе. В противном случае мы должны напрямую позаботится о наших людях", - указал член избирательного штаба кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску. Приблизительное число этнических румынов на Украине он оценивает в более чем 520 тысяч человек. "Мы должны защищать своих людей, не можем сделать это, как сделала Россия, но мы должны оказать давление во всем мире", - сказал собеседник агентства. Председатель комитета Скупщины (парламента) Сербии по делам диаспоры и сербов в регионе Драган Станоевич ранее сказал РИА Новости, что сербское и национальные меньшинства других народов на Украине лишены прав и подергаются гонениям со стороны властей. Он уточнил, что участники конференции как раз представляют народы, живущие на Украине. Организаторы в материалах к конференции подчеркнули, что представители многих европейских стран и народов исторически селились на территории Украины, способствуя ее развитию и культурному богатству, и "пришло время этим общинам высказаться". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20250227/tramp-2001823404.html

https://ria.ru/20241203/rumyniya-1986974550.html

https://ria.ru/20250130/ukraina-1996398170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, европа, кэлин джеорджеску, владимир путин, нато, в мире