В Сумах прогремели взрывы
В Сумах во время воздушной тревоги прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на Украине
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Сумах были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены тревоги звучат в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, части Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18