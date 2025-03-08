https://ria.ru/20250308/ukraina-2003860067.html

В Сумах прогремели взрывы

В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 08.03.2025

В Сумах прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T23:12:00+03:00

2025-03-08T23:12:00+03:00

2025-03-08T23:23:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Сумах были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены тревоги звучат в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, части Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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