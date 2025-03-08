https://ria.ru/20250308/ukraina-2003851093.html

Опрос показал отношение украинцев к Дню Победы и Дню труда

Опрос показал отношение украинцев к Дню Победы и Дню труда - РИА Новости, 08.03.2025

Опрос показал отношение украинцев к Дню Победы и Дню труда

Рождество и Пасха остаются самыми любимыми праздниками среди граждан Украины (70% и 69%), в то время как День Победы и День труда пользуются наименьшей... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T20:26:00+03:00

2025-03-08T20:26:00+03:00

2025-03-08T20:26:00+03:00

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празднование 1 мая в россии и мире

празднование дня победы

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Рождество и Пасха остаются самыми любимыми праздниками среди граждан Украины (70% и 69%), в то время как День Победы и День труда пользуются наименьшей популярностью, следует из результатов опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Владимир Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, после чего 9 мая стало Днем Европы. "Наиболее популярными (праздниками - ред.) остаются Рождество Христово (70%) и Пасха (69%). Они стабильно занимают лидирующие позиции на протяжении последних лет... (наблюдается - ред.) уменьшение поддержки праздников советского наследия: День Победы с 30% в 2021 году до 11% в 2024 году и 12% в 2025 году. День труда (1 мая): с 12% в 2021 году до 5% в 2025 году", - говорится в результатах опроса, публикованных на сайте института. Опрос проводился с 4 по 9 февраля методом телефонных интервью. В нем приняли участие 1 тысяча человек. Статистическая погрешность не превышает 4,1%.

https://ria.ru/20250224/boytsy-2001194831.html

https://ria.ru/20250305/vov-2000001154.html

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