Украинского чиновника в космическом агентстве обвинили в госизмене
СБУ задержала чиновника в космическом агентстве, обвиняемого в передаче данных
© Фото : СБУНашивка СБУ
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании украинского чиновника государственного космического агентства, ему вменяют госизмену якобы за передачу секретных данных.
"Служба безопасности... разоблачила еще одного высокопоставленного "крота" РФ... агентом оказался чиновник государственного космического агентства, который имел секретную информацию об отечественных стратегических предприятиях, а также доступ к тайным спутниковым снимкам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ,
По данным спецслужбы, ему вменяют "государственную измену, совершенную в условиях военного положения". В СБУ утверждают, что фигурант, чье имя не называется, является двойным агентом. Служба безопасности документировала его действия с 2024 года и якобы использовала для передачи дезинформации.
В СБУ утверждают, что "крот" якобы передавал данные, касающиеся мест расположения объектов военно-промышленного комплекса, изготавливающих системы навигации, запасные пункты работы стратегических предприятий, военных складов, а также информацию по производству Украиной высокоточных средств поражения.
В случае признания вины задержанному может быть назначено пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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