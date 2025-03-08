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На куполе храма Киево-Печерской лавры завалился крест - РИА Новости, 08.03.2025
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Религия
 
18:36 08.03.2025 (обновлено: 21:57 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/ukraina-2003839747.html
На куполе храма Киево-Печерской лавры завалился крест
На куполе храма Киево-Печерской лавры завалился крест - РИА Новости, 08.03.2025
На куполе храма Киево-Печерской лавры завалился крест
Золотой крест частично завалился на куполе Церкви Всех Святых, расположенной в Киеве на территории Киево-Печерской лавры, сообщила госслужба Украины по... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T18:36:00+03:00
2025-03-08T21:57:00+03:00
религия
киев
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киево-печерская лавра
в мире
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Золотой крест частично завалился на куполе Церкви Всех Святых, расположенной в Киеве на территории Киево-Печерской лавры, сообщила госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). "В Киеве на куполе одного из храмов (Киево-Печерской) Лавры частично завалился крест, его демонтировали спасатели... Речь идет о Церкви Всех Святых над Экономическими воротами", - приводит текст сообщения ГСЧС агентство "РБК-Украина". Спасатели использовали автоколенчатый подъемник для спуска конструкции на землю. Всехсвятская церковь Киево-Печерской построена в стиле украинского барокко в 1696–1698 годах. Храм посвящен празднику Всех Святых, который отмечается в первое воскресенье после Троицы.
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киев, украина, киево-печерская лавра, в мире, православная церковь украины (пцу)
Религия, Киев, Украина, Киево-Печерская Лавра, В мире, Православная церковь Украины (ПЦУ)
На куполе храма Киево-Печерской лавры завалился крест

На куполе Церкви Всех Святых в Киеве частично завалился золотой крест

© Фото : ГСЧС УкраиныЗолотой крест частично завалился на куполе Церкви Всех Святых, расположенной в Киеве на территории Киево-Печерской лавры
Золотой крест частично завалился на куполе Церкви Всех Святых, расположенной в Киеве на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Золотой крест частично завалился на куполе Церкви Всех Святых, расположенной в Киеве на территории Киево-Печерской лавры
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Золотой крест частично завалился на куполе Церкви Всех Святых, расположенной в Киеве на территории Киево-Печерской лавры, сообщила госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Киеве на куполе одного из храмов (Киево-Печерской) Лавры частично завалился крест, его демонтировали спасатели... Речь идет о Церкви Всех Святых над Экономическими воротами", - приводит текст сообщения ГСЧС агентство "РБК-Украина".
© Фото : ГСЧС УкраиныЗолотой крест частично завалился на куполе Церкви Всех Святых, расположенной в Киеве на территории Киево-Печерской лавры
Золотой крест частично завалился на башне Церкви Всех Святых, расположенной в Киеве на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Золотой крест частично завалился на куполе Церкви Всех Святых, расположенной в Киеве на территории Киево-Печерской лавры
Спасатели использовали автоколенчатый подъемник для спуска конструкции на землю.
Всехсвятская церковь Киево-Печерской построена в стиле украинского барокко в 1696–1698 годах. Храм посвящен празднику Всех Святых, который отмечается в первое воскресенье после Троицы.
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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РелигияКиевУкраинаКиево-Печерская ЛавраВ миреПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
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