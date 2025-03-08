На куполе храма Киево-Печерской лавры завалился крест
На куполе Церкви Всех Святых в Киеве частично завалился золотой крест
© Фото : ГСЧС УкраиныЗолотой крест частично завалился на куполе Церкви Всех Святых, расположенной в Киеве на территории Киево-Печерской лавры
© Фото : ГСЧС Украины
Золотой крест частично завалился на куполе Церкви Всех Святых, расположенной в Киеве на территории Киево-Печерской лавры
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Золотой крест частично завалился на куполе Церкви Всех Святых, расположенной в Киеве на территории Киево-Печерской лавры, сообщила госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"В Киеве на куполе одного из храмов (Киево-Печерской) Лавры частично завалился крест, его демонтировали спасатели... Речь идет о Церкви Всех Святых над Экономическими воротами", - приводит текст сообщения ГСЧС агентство "РБК-Украина".
© Фото : ГСЧС УкраиныЗолотой крест частично завалился на куполе Церкви Всех Святых, расположенной в Киеве на территории Киево-Печерской лавры
© Фото : ГСЧС Украины
Золотой крест частично завалился на куполе Церкви Всех Святых, расположенной в Киеве на территории Киево-Печерской лавры
Спасатели использовали автоколенчатый подъемник для спуска конструкции на землю.
Всехсвятская церковь Киево-Печерской построена в стиле украинского барокко в 1696–1698 годах. Храм посвящен празднику Всех Святых, который отмечается в первое воскресенье после Троицы.