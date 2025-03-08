https://ria.ru/20250308/ukraina-2003839747.html

На куполе храма Киево-Печерской лавры завалился крест

На куполе храма Киево-Печерской лавры завалился крест - РИА Новости, 08.03.2025

На куполе храма Киево-Печерской лавры завалился крест

Золотой крест частично завалился на куполе Церкви Всех Святых, расположенной в Киеве на территории Киево-Печерской лавры, сообщила госслужба Украины по... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T18:36:00+03:00

2025-03-08T18:36:00+03:00

2025-03-08T21:57:00+03:00

религия

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православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Золотой крест частично завалился на куполе Церкви Всех Святых, расположенной в Киеве на территории Киево-Печерской лавры, сообщила госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). "В Киеве на куполе одного из храмов (Киево-Печерской) Лавры частично завалился крест, его демонтировали спасатели... Речь идет о Церкви Всех Святых над Экономическими воротами", - приводит текст сообщения ГСЧС агентство "РБК-Украина". Спасатели использовали автоколенчатый подъемник для спуска конструкции на землю. Всехсвятская церковь Киево-Печерской построена в стиле украинского барокко в 1696–1698 годах. Храм посвящен празднику Всех Святых, который отмечается в первое воскресенье после Троицы.

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киев, украина, киево-печерская лавра, в мире, православная церковь украины (пцу)