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В Госдуме прокомментировали угрозы командующего ВМС Украины - РИА Новости, 08.03.2025
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18:11 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/ukraina-2003836937.html
В Госдуме прокомментировали угрозы командующего ВМС Украины
В Госдуме прокомментировали угрозы командующего ВМС Украины - РИА Новости, 08.03.2025
В Госдуме прокомментировали угрозы командующего ВМС Украины
Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") заявил РИА Новости, что командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа*, угрожавший ударами по Крымскому мосту, плохо... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T18:11:00+03:00
2025-03-08T18:11:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") заявил РИА Новости, что командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа*, угрожавший ударами по Крымскому мосту, плохо закончит. Ранее Неижпапа в интервью газете Guardian высказал угрозы в адрес России - по его словам, в Киеве якобы обсуждают третью операцию по атаке на Крымский мост, при этом Неижпапа упомянул поговорку "Бог любит троицу". "Если для этого персонажа весь смысл жизни состоит в том, чтобы добиться разрушения того, что другие люди строили, вкладывая свои силы и душу, он может, конечно, об этом мечтать. Только те, для кого этот мост стал символом созидания, дружбы и нормальной жизни, не позволят подобному произойти. Возможно, для Неижпапы будет откровением, но то, что для человека по-настоящему дорого и свято, он будет защищать так, как ему и не снилось", - сказал Хамитов. Парламентарий добавил, что вся украинская риторика вращается только вокруг разрушения. "Взорвать, уничтожить, захватить, не считаясь с количеством жертв - вот смысл всех их действий", - подчеркнул он. По словам депутата, тот, кто разрушает ради самого разрушения, "очень плохо заканчивает". Хамитов считает, что из этого правила не бывает исключений, и об этом знают все, кто "в школе не прогуливал уроки истории". Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
https://ria.ru/20250308/zaharova-2003830141.html
https://ria.ru/20250308/krym-2003833842.html
https://ria.ru/20240904/krym-1970553156.html
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в мире, россия, украина, киев, алексей неижпапа, амир хамитов, дмитрий медведев, госдума рф
В мире, Россия, Украина, Киев, Алексей Неижпапа, Амир Хамитов, Дмитрий Медведев, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали угрозы командующего ВМС Украины

Депутат Хамитов: угрожавший ударами по Крымскому мосту Неижпапа плохо закончит

© РИА НовостиГлава ВМС Украины Алексей Неижпапа*
Глава ВМС Украины Алексей Неижпапа* - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости
Глава ВМС Украины Алексей Неижпапа*. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") заявил РИА Новости, что командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа*, угрожавший ударами по Крымскому мосту, плохо закончит.
Ранее Неижпапа в интервью газете Guardian высказал угрозы в адрес России - по его словам, в Киеве якобы обсуждают третью операцию по атаке на Крымский мост, при этом Неижпапа упомянул поговорку "Бог любит троицу".
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Захарова ответила на угрозы ВМС Украины атаковать Крымский мост
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«
"Если для этого персонажа весь смысл жизни состоит в том, чтобы добиться разрушения того, что другие люди строили, вкладывая свои силы и душу, он может, конечно, об этом мечтать. Только те, для кого этот мост стал символом созидания, дружбы и нормальной жизни, не позволят подобному произойти. Возможно, для Неижпапы будет откровением, но то, что для человека по-настоящему дорого и свято, он будет защищать так, как ему и не снилось", - сказал Хамитов.
«
Парламентарий добавил, что вся украинская риторика вращается только вокруг разрушения. "Взорвать, уничтожить, захватить, не считаясь с количеством жертв - вот смысл всех их действий", - подчеркнул он.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
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Вчера, 17:47
По словам депутата, тот, кто разрушает ради самого разрушения, "очень плохо заканчивает". Хамитов считает, что из этого правила не бывает исключений, и об этом знают все, кто "в школе не прогуливал уроки истории".
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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