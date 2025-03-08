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В Госдуме прокомментировали угрозы командующего ВМС Украины

В Госдуме прокомментировали угрозы командующего ВМС Украины - РИА Новости, 08.03.2025

В Госдуме прокомментировали угрозы командующего ВМС Украины

Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") заявил РИА Новости, что командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа*, угрожавший ударами по Крымскому мосту, плохо... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T18:11:00+03:00

2025-03-08T18:11:00+03:00

2025-03-08T18:11:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") заявил РИА Новости, что командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа*, угрожавший ударами по Крымскому мосту, плохо закончит. Ранее Неижпапа в интервью газете Guardian высказал угрозы в адрес России - по его словам, в Киеве якобы обсуждают третью операцию по атаке на Крымский мост, при этом Неижпапа упомянул поговорку "Бог любит троицу". "Если для этого персонажа весь смысл жизни состоит в том, чтобы добиться разрушения того, что другие люди строили, вкладывая свои силы и душу, он может, конечно, об этом мечтать. Только те, для кого этот мост стал символом созидания, дружбы и нормальной жизни, не позволят подобному произойти. Возможно, для Неижпапы будет откровением, но то, что для человека по-настоящему дорого и свято, он будет защищать так, как ему и не снилось", - сказал Хамитов. Парламентарий добавил, что вся украинская риторика вращается только вокруг разрушения. "Взорвать, уничтожить, захватить, не считаясь с количеством жертв - вот смысл всех их действий", - подчеркнул он. По словам депутата, тот, кто разрушает ради самого разрушения, "очень плохо заканчивает". Хамитов считает, что из этого правила не бывает исключений, и об этом знают все, кто "в школе не прогуливал уроки истории". Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ

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https://ria.ru/20250308/krym-2003833842.html

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в мире, россия, украина, киев, алексей неижпапа, амир хамитов, дмитрий медведев, госдума рф