https://ria.ru/20250308/ukraina-2003828741.html

Депутат напомнил о гонениях на этнических болгар на Украине

Депутат напомнил о гонениях на этнических болгар на Украине - РИА Новости, 08.03.2025

Депутат напомнил о гонениях на этнических болгар на Украине

Болгары - второе по численности после русских нацменьшинство на Украине, они подвергаются таким гонениям, что защитить их и восстановить справедливость на их... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T16:43:00+03:00

2025-03-08T16:43:00+03:00

2025-03-08T16:43:00+03:00

украина

болгария

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93748/46/937484650_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_daab541520001b26cc0db399e3e3d5be.jpg

БЕЛГРАД, 8 мар — РИА Новости. Болгары - второе по численности после русских нацменьшинство на Украине, они подвергаются таким гонениям, что защитить их и восстановить справедливость на их территории в южной Бессарабии можно только присоединив ее к Болгарии, заявил депутат болгарского парламента, уполномоченный партии "Возрождение" по вопросам зарубежных болгар Ангел Георгиев. Международная конференция "Мирный процесс на Украине: права и роль национальных общин" с участием европарламентариев и депутатов парламентов стран Европы открылась в субботу в Белграде. В форуме принимают участие два десятка депутатов Европарламента от Болгарии, Словакии, Польши (по видеосвязи), парламентарии национальных заксобраний Германии, Греции, Словакии, Венгрии, Сербии, деятели национальных общественных движений. В начале своего выступления Георгиев напомнил, что болгары тысячу лет жили в южной Бессарабии на Украине и в южной Молдавии. "Украинцы начали терроризировать их с 2014 года. У нас были сюжеты об этом на болгарском телевидении, но, когда политика (в Софии – ред.) изменилась, эти репортажи прекратились и люди перестали видеть, что там происходит. А украинская армия притесняла болгар, люди жили в подвалах своих домов, изучение болгарского языка в школах было запрещено. Произошло сожженного заживо болгарина в 2014 году в Одессе, были случаи раскрашивания болгар краской и бросания в мусорные контейнеры, болгарский культурный центр в Одессе был подожжен, памятники осквернялись", - сообщил член болгарского парламента участникам форума. По его словам, эпизодов запугивания и избиения этнических болгар на Украине сейчас "настолько много, что все они незафиксированы". При этом болгары - второе по численности нацменьшинство на Украине после русских, по разным данным их от 250 тысяч до 1 миллиона человек. "Чтобы восстановить мир и справедливость, мы снова должны будем сделать Южную Бессарабию болгарским регионом и официальной частью болгарского государства. А чтобы обеспечить безопасность на Балканском полуострове, нужно вернуть сербские территории Сербии – имею в виду Косово и Метохию", - указал Ангелов и добавил к этому списку территорию Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. Председатель комитета Скупщины (парламента) Сербии по делам диаспоры и сербов в регионе Драган Станоевич ранее сказал РИА Новости, что сербское и национальные меньшинства других народов на Украине лишены прав и подергаются гонениям со стороны властей. Он уточнил, что участники конференции как раз представляют народы, живущие на Украине. Организаторы в материалах к конференции подчеркнули, что представители многих европейских стран и народов исторически селились на территории Украины, способствуя ее развитию и культурному богатству, и "пришло время этим общинам высказаться".

https://ria.ru/20250111/bolgariya-1993212278.html

https://ria.ru/20240409/oruzhie-1938914362.html

https://ria.ru/20250221/parlament-2000851171.html

украина

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, болгария, в мире