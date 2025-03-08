Рейтинг@Mail.ru
В Киеве боялись санкций США после перепалки в Белом доме, пишет WP - РИА Новости, 08.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/ukraina-2003820070.html
В Киеве боялись санкций США после перепалки в Белом доме, пишет WP
В Киеве боялись санкций США после перепалки в Белом доме, пишет WP - РИА Новости, 08.03.2025
В Киеве боялись санкций США после перепалки в Белом доме, пишет WP
Украина боялась, что Вашингтон введет против нее санкции после перепалки Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, произошедшей в Белом доме,... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T15:21:00+03:00
2025-03-08T15:21:00+03:00
в мире
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002352956_0:142:3071:1870_1920x0_80_0_0_0af4989d05912f7fe09911dc6ea0c1e2.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Украина боялась, что Вашингтон введет против нее санкции после перепалки Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, произошедшей в Белом доме, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. "Наша сторона очень боялась... Все политики в стране обсуждали потенциальные санкции со стороны США... Многие люди очень нервничали, и... (Зеленский - ред.) был очень нервным", - приводит газета слова бывшего украинского чиновника, пожелавшего остаться анонимным. Как отметил другой экс-чиновник, также оставшийся неназванным, такие санкции могли бы ослабить позиции Зеленского даже больше, чем сокращение военной помощи со стороны США, пишет Washington Post. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Вэнс заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине. Затем Зеленский заявил, что ему "досадно", что встреча с Трампом пошла "не так". Он добавил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. Зеленский также выразил благодарность США за помощь. Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США не видят возможности для продвижения в переговорах по соглашению с Киевом по редкоземельным металлам, пока Зеленский публично на камеру не извинится за свое поведение во время встречи с Трампом в Белом доме. По данным телеканала, в Вашингтоне сохраняется желание договориться с Киевом как по вопросам урегулирования украинского конфликта, так и по экономическому сотрудничеству, но текущая позиция Зеленского создает серьезные препятствия для достижения этих целей.
https://ria.ru/20250308/tramp-2003775289.html
https://ria.ru/20250307/gabbard-2003543451.html
https://ria.ru/20250307/tramp-2003599021.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002352956_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b4512ca11352f0ce0cf11203a3c1559d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
В Киеве боялись санкций США после перепалки в Белом доме, пишет WP

WP: в Киеве боялись, что США введут санкции после перепалки Зеленского и Трампа

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Украина боялась, что Вашингтон введет против нее санкции после перепалки Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, произошедшей в Белом доме, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Наша сторона очень боялась... Все политики в стране обсуждали потенциальные санкции со стороны США... Многие люди очень нервничали, и... (Зеленский - ред.) был очень нервным", - приводит газета слова бывшего украинского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Заявление Трампа вызвало неожиданную реакцию в Раде
Вчера, 09:11
Как отметил другой экс-чиновник, также оставшийся неназванным, такие санкции могли бы ослабить позиции Зеленского даже больше, чем сокращение военной помощи со стороны США, пишет Washington Post.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Вэнс заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Глава американской разведки сделала новое заявление о Зеленском
7 марта, 08:23
Затем Зеленский заявил, что ему "досадно", что встреча с Трампом пошла "не так". Он добавил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. Зеленский также выразил благодарность США за помощь.
Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США не видят возможности для продвижения в переговорах по соглашению с Киевом по редкоземельным металлам, пока Зеленский публично на камеру не извинится за свое поведение во время встречи с Трампом в Белом доме. По данным телеканала, в Вашингтоне сохраняется желание договориться с Киевом как по вопросам урегулирования украинского конфликта, так и по экономическому сотрудничеству, но текущая позиция Зеленского создает серьезные препятствия для достижения этих целей.
Добыча редкоземельных материалов в Житомирской области - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
СМИ раскрыли, чем США грозили Киеву за отказ подписать сделку по минералам
7 марта, 12:28
 
В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала