Рейтинг@Mail.ru
США продолжают передавать Киеву разведданные, сообщил Fox News - РИА Новости, 08.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:08 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/ukraina-2003818260.html
США продолжают передавать Киеву разведданные, сообщил Fox News
США продолжают передавать Киеву разведданные, сообщил Fox News - РИА Новости, 08.03.2025
США продолжают передавать Киеву разведданные, сообщил Fox News
США продолжают передавать Киеву разведданные для проведения оборонительных операций, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T15:08:00+03:00
2025-03-08T15:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. США продолжают передавать Киеву разведданные для проведения оборонительных операций, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники. "США продолжают делиться оборонительными данными с Украиной", - говорится в сообщении. В то же время, как отмечает телеканал, США действительно приостановили передачу Киеву информации, которая помогала ВСУ проводить наступательные операции, равно как и данных ЦРУ и ФБР. Однако, по словам источника Fox News, пауза, вероятно, будет "очень временной" и возобновление передачи данных в полном объеме может произойти в ближайшие дни. В среду газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине. В четверг министерство обороны США сообщило РИА Новости, что в 18.00 вечера понедельника (2.00 мск вторника) ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к тому оружию, которое находилось в пути на Украину. Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
https://ria.ru/20250306/prekraschenie-2003344424.html
https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3789b52e20aca9ede4a168997d63caac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
США продолжают передавать Киеву разведданные, сообщил Fox News

Fox News: США делятся с Украиной разведданными для оборонительных операций

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. США продолжают передавать Киеву разведданные для проведения оборонительных операций, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.
"США продолжают делиться оборонительными данными с Украиной", - говорится в сообщении.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
CNN: прекращение США помощи Украине гарантирует победу России
6 марта, 09:27
В то же время, как отмечает телеканал, США действительно приостановили передачу Киеву информации, которая помогала ВСУ проводить наступательные операции, равно как и данных ЦРУ и ФБР.
Однако, по словам источника Fox News, пауза, вероятно, будет "очень временной" и возобновление передачи данных в полном объеме может произойти в ближайшие дни.
В среду газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
В двух словах: Трамп указал Украине ее место
5 марта, 08:17
В четверг министерство обороны США сообщило РИА Новости, что в 18.00 вечера понедельника (2.00 мск вторника) ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Ведь предупреждали: мирный план Трампа по Украине оказался хитрой ловушкой
6 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала