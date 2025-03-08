https://ria.ru/20250308/ukraina-2003818260.html

США продолжают передавать Киеву разведданные, сообщил Fox News

США продолжают передавать Киеву разведданные, сообщил Fox News - РИА Новости, 08.03.2025

США продолжают передавать Киеву разведданные, сообщил Fox News

США продолжают передавать Киеву разведданные для проведения оборонительных операций, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T15:08:00+03:00

2025-03-08T15:08:00+03:00

2025-03-08T15:08:00+03:00

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россия

сша

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дональд трамп

владимир путин

министерство обороны сша

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. США продолжают передавать Киеву разведданные для проведения оборонительных операций, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники. "США продолжают делиться оборонительными данными с Украиной", - говорится в сообщении. В то же время, как отмечает телеканал, США действительно приостановили передачу Киеву информации, которая помогала ВСУ проводить наступательные операции, равно как и данных ЦРУ и ФБР. Однако, по словам источника Fox News, пауза, вероятно, будет "очень временной" и возобновление передачи данных в полном объеме может произойти в ближайшие дни. В среду газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине. В четверг министерство обороны США сообщило РИА Новости, что в 18.00 вечера понедельника (2.00 мск вторника) ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к тому оружию, которое находилось в пути на Украину. Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250306/prekraschenie-2003344424.html

https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, министерство обороны сша, вооруженные силы украины