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В Раде раскрыли роль USAID в критике празднования 8 марта на Украине - РИА Новости, 08.03.2025
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13:59 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/ukraina-2003806643.html
В Раде раскрыли роль USAID в критике празднования 8 марта на Украине
В Раде раскрыли роль USAID в критике празднования 8 марта на Украине - РИА Новости, 08.03.2025
В Раде раскрыли роль USAID в критике празднования 8 марта на Украине
Критика празднования "советского" 8 Марта на Украине резко стихла после решения США сократить присутствие Агентства по международному развитию (USAID) на... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T13:59:00+03:00
2025-03-08T13:59:00+03:00
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сергей лавров
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Критика празднования "советского" 8 Марта на Украине резко стихла после решения США сократить присутствие Агентства по международному развитию (USAID) на украинской территории, считает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). В своем Telegram-канале Гончаренко* прокомментировал публикацию депутата Рады Марьяны Безуглой, заявившей, что она не празднует 8 Марта. В прошлые годы ряд украинских изданий критиковал праздник как "советский пережиток". "За что люблю Марьяну, что она без грантов держит оборону. По сути, единственная, кто остался. Все остальные - молчат. Вот что остановка USAID делает. Уже нет материалов, что нельзя никого поздравлять, что нельзя дарить цветы и вообще это запрещенный праздник. Возвращаемся немного к реальности", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Ранее NBC News со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента СЩА Дональда Трампа приняла решение о резком сокращении присутствия Агентства по международному развитию (USAID) на Украине. По данным телеканала, из 64 американских сотрудников и подрядчиков в стране останутся только восемь. Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" 6 февраля в своем отчете указала, что USAID являлось главным донором СМИ на Украине, где девять из десяти изданий прямо зависят от иностранного финансирования. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. На Украине на законодательном уровне закреплено празднование Рождества на западный манер - 25 декабря, а также был введен День защитника и защитниц Украины - 14 октября, который должен был заменить привычный на постсоветском пространстве День защитника Отечества - 23 февраля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250128/ukraina-1995952974.html
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в мире, украина, россия, сша, алексей гончаренко, дональд трамп, сергей лавров, агентство по международному развитию сша, верховная рада украины, репортеры без границ
В мире, Украина, Россия, США, Алексей Гончаренко, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Агентство по международному развитию США, Верховная Рада Украины, Репортеры без границ
В Раде раскрыли роль USAID в критике празднования 8 марта на Украине

Гончаренко: критика празднования 8 Марта на Украине угасла без грантов USAID

© РИА НовостиКупол Верховной Рады Украины
Купол Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости
Купол Верховной Рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Критика празднования "советского" 8 Марта на Украине резко стихла после решения США сократить присутствие Агентства по международному развитию (USAID) на украинской территории, считает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
В своем Telegram-канале Гончаренко* прокомментировал публикацию депутата Рады Марьяны Безуглой, заявившей, что она не празднует 8 Марта. В прошлые годы ряд украинских изданий критиковал праздник как "советский пережиток".
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28 января, 16:50
"За что люблю Марьяну, что она без грантов держит оборону. По сути, единственная, кто остался. Все остальные - молчат. Вот что остановка USAID делает. Уже нет материалов, что нельзя никого поздравлять, что нельзя дарить цветы и вообще это запрещенный праздник. Возвращаемся немного к реальности", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Ранее NBC News со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента СЩА Дональда Трампа приняла решение о резком сокращении присутствия Агентства по международному развитию (USAID) на Украине. По данным телеканала, из 64 американских сотрудников и подрядчиков в стране останутся только восемь.
Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" 6 февраля в своем отчете указала, что USAID являлось главным донором СМИ на Украине, где девять из десяти изданий прямо зависят от иностранного финансирования.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. На Украине на законодательном уровне закреплено празднование Рождества на западный манер - 25 декабря, а также был введен День защитника и защитниц Украины - 14 октября, который должен был заменить привычный на постсоветском пространстве День защитника Отечества - 23 февраля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
Штаб-квартира USAID - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Роль USAID на Украине сводилась к столкновению с Россией, заявили в Раде
5 февраля, 20:08
 
В миреУкраинаРоссияСШААлексей ГончаренкоДональд ТрампСергей ЛавровАгентство по международному развитию СШАВерховная Рада УкраиныРепортеры без границ
 
 
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