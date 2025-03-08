В Раде раскрыли роль USAID в критике празднования 8 марта на Украине
Гончаренко: критика празднования 8 Марта на Украине угасла без грантов USAID
Купол Верховной Рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Критика празднования "советского" 8 Марта на Украине резко стихла после решения США сократить присутствие Агентства по международному развитию (USAID) на украинской территории, считает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
В своем Telegram-канале Гончаренко* прокомментировал публикацию депутата Рады Марьяны Безуглой, заявившей, что она не празднует 8 Марта. В прошлые годы ряд украинских изданий критиковал праздник как "советский пережиток".
"За что люблю Марьяну, что она без грантов держит оборону. По сути, единственная, кто остался. Все остальные - молчат. Вот что остановка USAID делает. Уже нет материалов, что нельзя никого поздравлять, что нельзя дарить цветы и вообще это запрещенный праздник. Возвращаемся немного к реальности", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Ранее NBC News со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента СЩА Дональда Трампа приняла решение о резком сокращении присутствия Агентства по международному развитию (USAID) на Украине. По данным телеканала, из 64 американских сотрудников и подрядчиков в стране останутся только восемь.
Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" 6 февраля в своем отчете указала, что USAID являлось главным донором СМИ на Украине, где девять из десяти изданий прямо зависят от иностранного финансирования.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. На Украине на законодательном уровне закреплено празднование Рождества на западный манер - 25 декабря, а также был введен День защитника и защитниц Украины - 14 октября, который должен был заменить привычный на постсоветском пространстве День защитника Отечества - 23 февраля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов