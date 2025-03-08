https://ria.ru/20250308/ukraina-2003794423.html

Диписточник: Турция не принимала решений насчет военной миссии на Украине

Диписточник: Турция не принимала решений насчет военной миссии на Украине - РИА Новости, 08.03.2025

Диписточник: Турция не принимала решений насчет военной миссии на Украине

Анкара не принимала каких-либо конкретных решений по отправке военной миссии на Украину, различные вбросы и фейки в СМИ рассчитаны на манипулирование ситуацией... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T12:12:00+03:00

2025-03-08T12:12:00+03:00

2025-03-08T12:20:00+03:00

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АНКАРА, 8 мар – РИА Новости. Анкара не принимала каких-либо конкретных решений по отправке военной миссии на Украину, различные вбросы и фейки в СМИ рассчитаны на манипулирование ситуацией и не отражают действительности, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.Анкара готова обсудить свой вклад в возможную отправку на Украину миссии "миротворцев", если это поможет стабильности в регионе, сообщила ранее газета Milliyet со ссылкой на источники в министерстве обороны Турции. По словам источника, министерство вместе с другими ведомствами Турции отслеживает дипломатические инициативы, направленные на прекращение конфликта на Украине."Откуда появилась эта информация (об отправке турецких военных на Украину – ред.)? Речь идет об общих обсуждениях. Никакого конкретного решения не принято. К сожалению, в СМИ очень много вбросов и фейков на эту тему, чтобы манипулировать ситуацией", - заявил собеседник агентства.Вероятная отправка европейских военных контингентов на Украину создаст в регионе опасную ситуацию, заявил ранее генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве 16 января сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.

https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html

https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, украина, россия, имангали тасмагамбетов, кир стармер, эммануэль макрон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), одкб