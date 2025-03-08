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Диписточник: Турция не принимала решений насчет военной миссии на Украине - РИА Новости, 08.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:12 08.03.2025 (обновлено: 12:20 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/ukraina-2003794423.html
Диписточник: Турция не принимала решений насчет военной миссии на Украине
Диписточник: Турция не принимала решений насчет военной миссии на Украине - РИА Новости, 08.03.2025
Диписточник: Турция не принимала решений насчет военной миссии на Украине
Анкара не принимала каких-либо конкретных решений по отправке военной миссии на Украину, различные вбросы и фейки в СМИ рассчитаны на манипулирование ситуацией... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T12:12:00+03:00
2025-03-08T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
турция
украина
россия
имангали тасмагамбетов
кир стармер
эммануэль макрон
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АНКАРА, 8 мар – РИА Новости. Анкара не принимала каких-либо конкретных решений по отправке военной миссии на Украину, различные вбросы и фейки в СМИ рассчитаны на манипулирование ситуацией и не отражают действительности, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.Анкара готова обсудить свой вклад в возможную отправку на Украину миссии "миротворцев", если это поможет стабильности в регионе, сообщила ранее газета Milliyet со ссылкой на источники в министерстве обороны Турции. По словам источника, министерство вместе с другими ведомствами Турции отслеживает дипломатические инициативы, направленные на прекращение конфликта на Украине."Откуда появилась эта информация (об отправке турецких военных на Украину – ред.)? Речь идет об общих обсуждениях. Никакого конкретного решения не принято. К сожалению, в СМИ очень много вбросов и фейков на эту тему, чтобы манипулировать ситуацией", - заявил собеседник агентства.Вероятная отправка европейских военных контингентов на Украину создаст в регионе опасную ситуацию, заявил ранее генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве 16 января сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html
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в мире, турция, украина, россия, имангали тасмагамбетов, кир стармер, эммануэль макрон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), одкб
Специальная военная операция на Украине, В мире, Турция, Украина, Россия, Имангали Тасмагамбетов, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), ОДКБ
Диписточник: Турция не принимала решений насчет военной миссии на Украине

Турция не принимала конкретных решений по отправке военной миссии на Украину

© AP Photo / Osman Orsal, FileФлаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле
Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Osman Orsal, File
Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле . Архивное фото
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АНКАРА, 8 мар – РИА Новости. Анкара не принимала каких-либо конкретных решений по отправке военной миссии на Украину, различные вбросы и фейки в СМИ рассчитаны на манипулирование ситуацией и не отражают действительности, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Анкара готова обсудить свой вклад в возможную отправку на Украину миссии "миротворцев", если это поможет стабильности в регионе, сообщила ранее газета Milliyet со ссылкой на источники в министерстве обороны Турции. По словам источника, министерство вместе с другими ведомствами Турции отслеживает дипломатические инициативы, направленные на прекращение конфликта на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Проект Ukraine сняли с финансирования. Россия закроет его до конца года
4 марта, 13:22
"Откуда появилась эта информация (об отправке турецких военных на Украину – ред.)? Речь идет об общих обсуждениях. Никакого конкретного решения не принято. К сожалению, в СМИ очень много вбросов и фейков на эту тему, чтобы манипулировать ситуацией", - заявил собеседник агентства.
Вероятная отправка европейских военных контингентов на Украину создаст в регионе опасную ситуацию, заявил ранее генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве 16 января сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
В двух словах: Трамп указал Украине ее место
5 марта, 08:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТурцияУкраинаРоссияИмангали ТасмагамбетовКир СтармерЭммануэль МакронСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ОДКБ
 
 
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