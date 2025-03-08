Диписточник: Турция не принимала решений насчет военной миссии на Украине
Турция не принимала конкретных решений по отправке военной миссии на Украину
© AP Photo / Osman Orsal, FileФлаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле
© AP Photo / Osman Orsal, File
Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле . Архивное фото
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АНКАРА, 8 мар – РИА Новости. Анкара не принимала каких-либо конкретных решений по отправке военной миссии на Украину, различные вбросы и фейки в СМИ рассчитаны на манипулирование ситуацией и не отражают действительности, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Анкара готова обсудить свой вклад в возможную отправку на Украину миссии "миротворцев", если это поможет стабильности в регионе, сообщила ранее газета Milliyet со ссылкой на источники в министерстве обороны Турции. По словам источника, министерство вместе с другими ведомствами Турции отслеживает дипломатические инициативы, направленные на прекращение конфликта на Украине.
"Откуда появилась эта информация (об отправке турецких военных на Украину – ред.)? Речь идет об общих обсуждениях. Никакого конкретного решения не принято. К сожалению, в СМИ очень много вбросов и фейков на эту тему, чтобы манипулировать ситуацией", - заявил собеседник агентства.
Вероятная отправка европейских военных контингентов на Украину создаст в регионе опасную ситуацию, заявил ранее генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве 16 января сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
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