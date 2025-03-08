В подполье рассказали об интересе скандинавов к крейсеру "Украина"
Представители скандинавских стран интересуются крейсером Украина в Николаеве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкНедостроенный военный ракетный крейсер "Украина"
Недостроенный военный ракетный крейсер "Украина". Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Представители скандинавских стран интересуются состоянием и устройством крейсера "Украина" в порту Николаева, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.
Крейсер "Украина" строят на Николаевском судостроительном заводе еще со времен СССР. В 1996 году достройку крейсера приостановили из-за отсутствия финансирования. Последующие попытки достроить его ни к чему не привели, в конце 2017 года украинское минобороны заявило, что ВМС не нуждаются в таком корабле. Крейсер предполагалось продать, а вырученные средства направить на строительство новых кораблей и катеров, но эти планы так и не реализовались.
Наемники часто посещают крейсер "Украина", сообщило подполье
16 января, 03:23
"Именно представители скандинавских стран были ранее замечены у крейсера "Украина". Они интересовались его состоянием и устройством", - уточнили в подполье.
Ранее РИА Новости сообщили в подполье, что иностранные наемники стали часто посещать стоящий в Николаеве крейсер "Украина" и, возможно, организуют там штаб.