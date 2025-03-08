https://ria.ru/20250308/ukraina-2003762962.html

В подполье рассказали об интересе скандинавов к крейсеру "Украина"

В подполье рассказали об интересе скандинавов к крейсеру "Украина" - РИА Новости, 08.03.2025

В подполье рассказали об интересе скандинавов к крейсеру "Украина"

Представители скандинавских стран интересуются состоянием и устройством крейсера "Украина" в порту Николаева, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T05:43:00+03:00

2025-03-08T05:43:00+03:00

2025-03-08T05:43:00+03:00

николаев (украина)

ссср

в мире

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Представители скандинавских стран интересуются состоянием и устройством крейсера "Украина" в порту Николаева, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. Крейсер "Украина" строят на Николаевском судостроительном заводе еще со времен СССР. В 1996 году достройку крейсера приостановили из-за отсутствия финансирования. Последующие попытки достроить его ни к чему не привели, в конце 2017 года украинское минобороны заявило, что ВМС не нуждаются в таком корабле. Крейсер предполагалось продать, а вырученные средства направить на строительство новых кораблей и катеров, но эти планы так и не реализовались. "Именно представители скандинавских стран были ранее замечены у крейсера "Украина". Они интересовались его состоянием и устройством", - уточнили в подполье. Ранее РИА Новости сообщили в подполье, что иностранные наемники стали часто посещать стоящий в Николаеве крейсер "Украина" и, возможно, организуют там штаб.

https://ria.ru/20250116/naemniki-1993938073.html

https://ria.ru/20250307/nikolaev-2003535713.html

николаев (украина)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

николаев (украина), ссср, в мире