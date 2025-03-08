https://ria.ru/20250308/ukraina-2003761497.html

В Британии раскрыли важные детали переговоров США и Украины

В Британии раскрыли важные детали переговоров США и Украины - РИА Новости, 08.03.2025

В Британии раскрыли важные детали переговоров США и Украины

Грядущие переговоры США и Украины пройдут именно в Эр-Рияде так как это позволит изолировать Украину от европейских союзников и избежать давления с их стороны,... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T04:49:00+03:00

2025-03-08T04:49:00+03:00

2025-03-08T04:52:00+03:00

в мире

сша

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александр меркурис

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Грядущие переговоры США и Украины пройдут именно в Эр-Рияде так как это позволит изолировать Украину от европейских союзников и избежать давления с их стороны, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Почему Эр-Рияд, почему не Париж или Рамштайн? Я думаю, что американцы опасаются того, что украинцы будут в тесном контакте с европейцами, которые, несомненно, будут давить на Вашингтон", —сказал он.Аналитик отметил, что украинская сторона всегда передает Европе содержание бесед, даже секретных, чтобы выработать совместную позицию."Им нужно изолировать украинцев и показать, что у США подавляющее преимущество, чтобы провести переговоры. <…> Они избавились от европейцев и изолировали украинцев, это уже говорит о важности грядущих переговоров", — заключил Меркурис.Портал Axios сообщил, что 12 марта в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Вашингтона и Киева для обсуждения возможного прекращения огня. Кроме того, там рассмотрят возможность заключения сделки по добыче редкоземельных металлов. Встреча будет проходить на высоком уровне, но без привлечения глав государств.

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html

https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html

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в мире, сша, украина, александр меркурис