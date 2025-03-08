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В Британии раскрыли важные детали переговоров США и Украины - РИА Новости, 08.03.2025
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04:49 08.03.2025 (обновлено: 04:52 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/ukraina-2003761497.html
В Британии раскрыли важные детали переговоров США и Украины
В Британии раскрыли важные детали переговоров США и Украины - РИА Новости, 08.03.2025
В Британии раскрыли важные детали переговоров США и Украины
Грядущие переговоры США и Украины пройдут именно в Эр-Рияде так как это позволит изолировать Украину от европейских союзников и избежать давления с их стороны,... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T04:49:00+03:00
2025-03-08T04:52:00+03:00
в мире
сша
украина
александр меркурис
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Грядущие переговоры США и Украины пройдут именно в Эр-Рияде так как это позволит изолировать Украину от европейских союзников и избежать давления с их стороны, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Почему Эр-Рияд, почему не Париж или Рамштайн? Я думаю, что американцы опасаются того, что украинцы будут в тесном контакте с европейцами, которые, несомненно, будут давить на Вашингтон", —сказал он.Аналитик отметил, что украинская сторона всегда передает Европе содержание бесед, даже секретных, чтобы выработать совместную позицию."Им нужно изолировать украинцев и показать, что у США подавляющее преимущество, чтобы провести переговоры. &lt;…&gt; Они избавились от европейцев и изолировали украинцев, это уже говорит о важности грядущих переговоров", — заключил Меркурис.Портал Axios сообщил, что 12 марта в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Вашингтона и Киева для обсуждения возможного прекращения огня. Кроме того, там рассмотрят возможность заключения сделки по добыче редкоземельных металлов. Встреча будет проходить на высоком уровне, но без привлечения глав государств.
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html
https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html
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в мире, сша, украина, александр меркурис
В мире, США, Украина, Александр Меркурис
В Британии раскрыли важные детали переговоров США и Украины

Аналитик Меркурис: США хотят изолировать Украину от Европы на время переговоров

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Грядущие переговоры США и Украины пройдут именно в Эр-Рияде так как это позволит изолировать Украину от европейских союзников и избежать давления с их стороны, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.
"Почему Эр-Рияд, почему не Париж или Рамштайн? Я думаю, что американцы опасаются того, что украинцы будут в тесном контакте с европейцами, которые, несомненно, будут давить на Вашингтон", —сказал он.
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Аналитик отметил, что украинская сторона всегда передает Европе содержание бесед, даже секретных, чтобы выработать совместную позицию.
"Им нужно изолировать украинцев и показать, что у США подавляющее преимущество, чтобы провести переговоры. <…> Они избавились от европейцев и изолировали украинцев, это уже говорит о важности грядущих переговоров", — заключил Меркурис.
Портал Axios сообщил, что 12 марта в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Вашингтона и Киева для обсуждения возможного прекращения огня. Кроме того, там рассмотрят возможность заключения сделки по добыче редкоземельных металлов. Встреча будет проходить на высоком уровне, но без привлечения глав государств.
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В миреСШАУкраинаАлександр Меркурис
 
 
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