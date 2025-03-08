В Сумской области прогремели взрывы
В городе Ахтырка Сумской области прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Ахтырка Сумской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский "24 канал" в Telegram-канале.
"В Ахтырке в Сумской области слышали взрывы!", - сообщает СМИ.
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Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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