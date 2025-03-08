В Полтавской области прогремели взрывы
В Полтавской области после воздушной тревоги прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Общественное. Новости" в своем Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Полтавской области звучит воздушная тревога.
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"В Полтавской области были слышны звуки взрывов", - сообщает издание.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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