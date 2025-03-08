https://ria.ru/20250308/ukraina-2003754197.html

В Полтавской области прогремели взрывы

В Полтавской области прогремели взрывы - РИА Новости, 08.03.2025

В Полтавской области прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Общественное. Новости" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Общественное. Новости" в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Полтавской области звучит воздушная тревога. "В Полтавской области были слышны звуки взрывов", - сообщает издание. Ранее в пятницу украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Одессе, а также в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

в мире, полтавская область, украина, россия, вооруженные силы украины