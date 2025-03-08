https://ria.ru/20250308/ukraina-2003748587.html

На Украине изъяли более 3,3 миллиона долларов со счетов Фридмана и Авена

На Украине изъяли более 3,3 миллиона долларов со счетов Фридмана и Авена - РИА Новости, 08.03.2025

На Украине изъяли более 3,3 миллиона долларов со счетов Фридмана и Авена

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) Украины заявило в Telegram-канале об изъятии 137 миллионов гривен (более 3,3 миллиона долларов)... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T00:02:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) Украины заявило в Telegram-канале об изъятии 137 миллионов гривен (более 3,3 миллиона долларов) со счетов компаний, связанных с российскими предпринимателями Михаилом Фридманом и Петром Авеном. Служба безопасности Украины 6 октября 2024 года сообщила об аресте всех украинских активов российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на сумму более 463 миллионов долларов. До этого минюст Украины заявлял, что подал иск в суд о конфискации активов компаний, которые связаны с ними. "АРМА списало 137 миллионов гривен (более 3,3 миллиона долларов) подсанкционных российских олигархов Фридмана и Авена", - говорится в сообщении агентства.В агентстве утверждают, что средства будут направлены на закупку военных облигаций, затем направят в фонд ликвидации последствий военных действий.

https://ria.ru/20250206/fridman-1997680335.html

https://ria.ru/20240527/sanktsii-1948520681.html

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украина, михаил фридман, петр авен, в мире