США отказались от планирования новых военных учений в Европе, пишут СМИ
Expressen: США уведомили страны НАТО о прекращении планирования учений в Европе
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. США уведомили своих союзников по НАТО о намерении прекратить планирование будущих учений в Европе, сообщает шведское издание Expressen со ссылкой на источники.
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Как уточняет Expressen, это касается тех учений, в которых США играют важную роль. По данным издания, прекращение планирования не будет распространяться на учения, которые решено провести в 2025 году.
Издание напоминает, что присутствие США на военных учениях было частым явлением в Швеции еще задолго до вступления страны в НАТО.
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