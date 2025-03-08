https://ria.ru/20250308/ucheniya-2003808134.html

США отказались от планирования новых военных учений в Европе, пишут СМИ

США отказались от планирования новых военных учений в Европе, пишут СМИ - РИА Новости, 08.03.2025

США отказались от планирования новых военных учений в Европе, пишут СМИ

США уведомили своих союзников по НАТО о намерении прекратить планирование будущих учений в Европе, сообщает шведское издание Expressen со ссылкой на источники. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T14:10:00+03:00

2025-03-08T14:10:00+03:00

2025-03-08T14:10:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. США уведомили своих союзников по НАТО о намерении прекратить планирование будущих учений в Европе, сообщает шведское издание Expressen со ссылкой на источники. "Как стало известно Expressen, США уведомили своих союзников о намерении прекратить участие в планировании предстоящих военных учений в Европе. Это решение повлияет на ряд учений в Швеции", - пишет издание. Как уточняет Expressen, это касается тех учений, в которых США играют важную роль. По данным издания, прекращение планирования не будет распространяться на учения, которые решено провести в 2025 году. "Это будет означать, что Швеция и другие страны НАТО будут вынуждены планировать учения без американского участия или с участием лишь небольших американских подразделений", - пишет Expressen. Издание напоминает, что присутствие США на военных учениях было частым явлением в Швеции еще задолго до вступления страны в НАТО. Швеция присоединилась к НАТО 7 марта 2024 года. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из НАТО в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250308/evropa-2003717139.html

https://ria.ru/20250303/ssha-2002697672.html

https://ria.ru/20250228/tramp-2001974548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, европа, швеция, дональд трамп, нато