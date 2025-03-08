https://ria.ru/20250308/turtsija-2003762773.html

СМИ: Турция впервые за девять лет примет участие в учениях Red Flag в США

СМИ: Турция впервые за девять лет примет участие в учениях Red Flag в США - РИА Новости, 08.03.2025

СМИ: Турция впервые за девять лет примет участие в учениях Red Flag в США

Турция спустя девять лет примет участие в учениях Red Flag в США, приостановка присутствия республики на которых была связана в том числе с ее выходом из... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T05:39:00+03:00

2025-03-08T05:39:00+03:00

2025-03-08T06:28:00+03:00

в мире

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f-35

с-400 «триумф»

f-16

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АНКАРА, 8 мар - РИА Новости. Турция спустя девять лет примет участие в учениях Red Flag в США, приостановка присутствия республики на которых была связана в том числе с ее выходом из программы по производству истребителей F-35 из-за закупки Анкарой российских С-400, пишет турецкая проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники. "Турция решила принять участие в учениях Red Flag, которые организуются в США, после девятилетнего перерыва. Red Flag, одни из самых престижных учений в мире, начнутся в понедельник и закончатся 21 марта. В смешанной воздушной операции Red Flag-2025 примут участие пять самолетов F-16 и 73 военнослужащих турецких вооруженных сил", - сообщило издание. По данным издания, участие Турции в учениях было прервано после 2016 года. "Такие события, как кризис доверия между двумя странами после попытки переворота, предпринятой FETÖ (запрещенная в Турции организация фетхуллахистов - ред.), покупка С-400 и ответное решение США исключить Турцию из программы F-35, привели к приостановке участия Турции в учениях", - уточнила газета. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.

https://ria.ru/20250307/siriya-2003743897.html

https://ria.ru/20250304/nato-2002876399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, сша, россия, f-35, с-400 «триумф», f-16