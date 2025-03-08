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В АКРА рассказали о подорожании свежесрезанных цветов - РИА Новости, 08.03.2025
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06:17 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/tsvety-2003765137.html
В АКРА рассказали о подорожании свежесрезанных цветов
В АКРА рассказали о подорожании свежесрезанных цветов - РИА Новости, 08.03.2025
В АКРА рассказали о подорожании свежесрезанных цветов
Свежесрезанные цветы в РФ за год подорожали почти на 20% - согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), стоимость... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T06:17:00+03:00
2025-03-08T06:17:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Свежесрезанные цветы в РФ за год подорожали почти на 20% - согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), стоимость одного цветка в среднем составляет 220 рублей, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "В преддверии 8 марта АКРА провела анализ изменений средних потребительских цен на популярные подарки. В выборку вошли 10 позиций товаров и услуг, цены на которые публикуются на ЕМИСС. Среди них четыре позиции показали темп роста цен, превышающий общую инфляцию за 2024 год, которая, по данным Росстата, составила 9,52%. В период с января 2024 по январь 2025 года наиболее существенно выросли цены на свежесрезанные цветы - на 19,3%. Теперь один цветок в среднем стоит около 220 рублей", - сказал Тренин. Среди товаров, которые подорожали выше уровня инфляции, оказались шоколадные конфеты, а также путевки в Турцию и Египет - рост цен составил 11%, 11,5% и 11,8% соответственно. Стоимость других подарков за год увеличились в пределах от 0,7% до 8,3%, отметил аналитик. "Например, гаджеты, такие как планшеты и беспроводные наушники, подорожали на 4,7% и 0,7% соответственно. Косметические средства, включая туалетную воду и тушь для ресниц, стали дороже всего на 1,3% и 3,4%. Женские туфли подорожали на 8,3%, а билеты в театр - на 6,3%", - сказал Тренин.
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экономика, россия, турция, египет, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), федеральная служба государственной статистики (росстат), международный женский день
Экономика, Россия, Турция, Египет, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Международный женский день
В АКРА рассказали о подорожании свежесрезанных цветов

Тренин: свежесрезанные цветы в России за год подорожали почти на 20 процентов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВыращивание цветов к Международному женскому дню
Выращивание цветов к Международному женскому дню - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Выращивание цветов к Международному женскому дню. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Свежесрезанные цветы в РФ за год подорожали почти на 20% - согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), стоимость одного цветка в среднем составляет 220 рублей, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
"В преддверии 8 марта АКРА провела анализ изменений средних потребительских цен на популярные подарки. В выборку вошли 10 позиций товаров и услуг, цены на которые публикуются на ЕМИСС. Среди них четыре позиции показали темп роста цен, превышающий общую инфляцию за 2024 год, которая, по данным Росстата, составила 9,52%. В период с января 2024 по январь 2025 года наиболее существенно выросли цены на свежесрезанные цветы - на 19,3%. Теперь один цветок в среднем стоит около 220 рублей", - сказал Тренин.
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Среди товаров, которые подорожали выше уровня инфляции, оказались шоколадные конфеты, а также путевки в Турцию и Египет - рост цен составил 11%, 11,5% и 11,8% соответственно.
Стоимость других подарков за год увеличились в пределах от 0,7% до 8,3%, отметил аналитик.
"Например, гаджеты, такие как планшеты и беспроводные наушники, подорожали на 4,7% и 0,7% соответственно. Косметические средства, включая туалетную воду и тушь для ресниц, стали дороже всего на 1,3% и 3,4%. Женские туфли подорожали на 8,3%, а билеты в театр - на 6,3%", - сказал Тренин.
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ЭкономикаРоссияТурцияЕгипетНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Международный женский день
 
 
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