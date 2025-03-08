https://ria.ru/20250308/tsvety-2003765137.html

В АКРА рассказали о подорожании свежесрезанных цветов

В АКРА рассказали о подорожании свежесрезанных цветов - РИА Новости, 08.03.2025

В АКРА рассказали о подорожании свежесрезанных цветов

Свежесрезанные цветы в РФ за год подорожали почти на 20% - согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), стоимость... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T06:17:00+03:00

2025-03-08T06:17:00+03:00

2025-03-08T06:17:00+03:00

экономика

россия

турция

египет

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

международный женский день

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Свежесрезанные цветы в РФ за год подорожали почти на 20% - согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), стоимость одного цветка в среднем составляет 220 рублей, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "В преддверии 8 марта АКРА провела анализ изменений средних потребительских цен на популярные подарки. В выборку вошли 10 позиций товаров и услуг, цены на которые публикуются на ЕМИСС. Среди них четыре позиции показали темп роста цен, превышающий общую инфляцию за 2024 год, которая, по данным Росстата, составила 9,52%. В период с января 2024 по январь 2025 года наиболее существенно выросли цены на свежесрезанные цветы - на 19,3%. Теперь один цветок в среднем стоит около 220 рублей", - сказал Тренин. Среди товаров, которые подорожали выше уровня инфляции, оказались шоколадные конфеты, а также путевки в Турцию и Египет - рост цен составил 11%, 11,5% и 11,8% соответственно. Стоимость других подарков за год увеличились в пределах от 0,7% до 8,3%, отметил аналитик. "Например, гаджеты, такие как планшеты и беспроводные наушники, подорожали на 4,7% и 0,7% соответственно. Косметические средства, включая туалетную воду и тушь для ресниц, стали дороже всего на 1,3% и 3,4%. Женские туфли подорожали на 8,3%, а билеты в театр - на 6,3%", - сказал Тренин.

https://ria.ru/20250307/gosduma-2003528580.html

https://ria.ru/20250307/buket-2003537409.html

россия

турция

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, турция, египет, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), федеральная служба государственной статистики (росстат), международный женский день