Бастрыкину доложат об обстоятельствах ЧП в цирке в Самарской области
Бастрыкин запросил доклад об обрушении сидений в передвижном цирке под Самарой
© Фото : соцсетиНа месте обрушения рядов с сиденьями в цирке в Нефтегорске Самарской области
© Фото : соцсети
На месте обрушения рядов с сиденьями в цирке в Нефтегорске Самарской области
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах происшествия в передвижном цирке в Самарской области, сообщает СК РФ в Telegram-канале.
"Глава СКР поручил представить доклад об обстоятельствах происшествия в передвижном цирке в Самарской области", - говорится в публикации.
Ранее в региональном ГУМЧС России сообщили, что 7 марта в 17.05 мск получили данные об обрушении шести рядов со зрителями в передвижном цирке на улице Нефтяников, 1 в Нефтегорске. На месте инцидента было установлено, что обрушились сидячие места для зрителей, где находились около 20 человек. В ведомстве сообщали о пяти пострадавших. Позже в региональном минздраве сообщили уже о восьми пострадавших.
По факту инцидента следователи СК возбудили дело об оказании небезопасных услуг (статья 238 УК РФ). По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Прокуратура Самарской области сообщила в своем Telegram-канале, что проводит собственную проверку исполнения законодательства, регламентирующего обеспечение безопасности людей при проведении культурно-зрелищных мероприятий. Также надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела.
Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Воеводину А.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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