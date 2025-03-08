https://ria.ru/20250308/tsirk-2003842959.html

Бастрыкину доложат об обстоятельствах ЧП в цирке в Самарской области

Бастрыкину доложат об обстоятельствах ЧП в цирке в Самарской области - РИА Новости, 08.03.2025

Бастрыкину доложат об обстоятельствах ЧП в цирке в Самарской области

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах происшествия в передвижном цирке в Самарской области, сообщает РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T19:14:00+03:00

2025-03-08T19:14:00+03:00

2025-03-08T19:14:00+03:00

происшествия

россия

самарская область

нефтегорск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах происшествия в передвижном цирке в Самарской области, сообщает СК РФ в Telegram-канале. "Глава СКР поручил представить доклад об обстоятельствах происшествия в передвижном цирке в Самарской области", - говорится в публикации. Ранее в региональном ГУМЧС России сообщили, что 7 марта в 17.05 мск получили данные об обрушении шести рядов со зрителями в передвижном цирке на улице Нефтяников, 1 в Нефтегорске. На месте инцидента было установлено, что обрушились сидячие места для зрителей, где находились около 20 человек. В ведомстве сообщали о пяти пострадавших. Позже в региональном минздраве сообщили уже о восьми пострадавших. По факту инцидента следователи СК возбудили дело об оказании небезопасных услуг (статья 238 УК РФ). По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Прокуратура Самарской области сообщила в своем Telegram-канале, что проводит собственную проверку исполнения законодательства, регламентирующего обеспечение безопасности людей при проведении культурно-зрелищных мероприятий. Также надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела. Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Воеводину А.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

https://ria.ru/20250307/primore-2003529520.html

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россия

самарская область

нефтегорск

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происшествия, россия, самарская область, нефтегорск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)