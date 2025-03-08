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СМИ: союзники США забили тревогу из-за позиции Трампа по России - РИА Новости, 08.03.2025
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21:43 08.03.2025 (обновлено: 21:50 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/trevoga-2003855420.html
СМИ: союзники США забили тревогу из-за позиции Трампа по России
СМИ: союзники США забили тревогу из-за позиции Трампа по России - РИА Новости, 08.03.2025
СМИ: союзники США забили тревогу из-за позиции Трампа по России
Некоторые союзники США рассматривают сокращение объема предоставляемых разведывательных данных из-за примирительного подхода президента Дональда Трампа к... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T21:43:00+03:00
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в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
центральное разведывательное управление (цру)
министерство обороны сша
украина
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Некоторые союзники США рассматривают сокращение объема предоставляемых разведывательных данных из-за примирительного подхода президента Дональда Трампа к России, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники."Администрация Трампа поколебала мнение давних союзников о Соединенных Штатах и ​​о том, можно ли на них положиться", — приводятся слова одного из неназванных западных чиновников.Отмечается, что союзники обдумывают ограничение доступа из-за опасений по поводу защиты иностранных активов, данные о которых могут быть непреднамеренно раскрыты.Как указывает телеканал, бывшие сотрудники ЦРУ допускают, что Вашингтон может поделиться с Москвой конфиденциальной информацией, поскольку позиция Трампа и его команды относительно украинского конфликта во многом близка с российской.На этой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон и для своих союзников заблокировал возможность делиться данными разведки с Киевом.Кроме того, США приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. По информации телеканала Fox News, это продлится до тех пор, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
https://ria.ru/20250308/peregovory-2003825833.html
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украина
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша, украина
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Министерство обороны США, Украина
СМИ: союзники США забили тревогу из-за позиции Трампа по России

NBC News: союзники США могут сократить доступ к данным из-за их отношений с РФ

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Некоторые союзники США рассматривают сокращение объема предоставляемых разведывательных данных из-за примирительного подхода президента Дональда Трампа к России, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.
"Администрация Трампа поколебала мнение давних союзников о Соединенных Штатах и ​​о том, можно ли на них положиться", — приводятся слова одного из неназванных западных чиновников.
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Отмечается, что союзники обдумывают ограничение доступа из-за опасений по поводу защиты иностранных активов, данные о которых могут быть непреднамеренно раскрыты.
Как указывает телеканал, бывшие сотрудники ЦРУ допускают, что Вашингтон может поделиться с Москвой конфиденциальной информацией, поскольку позиция Трампа и его команды относительно украинского конфликта во многом близка с российской.
На этой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон и для своих союзников заблокировал возможность делиться данными разведки с Киевом.
Кроме того, США приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. По информации телеканала Fox News, это продлится до тех пор, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
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В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Министерство обороны СШАУкраина
 
 
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