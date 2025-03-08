Пропалестинские активисты испортили поле для гольфа Трампа в Шотландии
Пропалестинские активисты испортили поле для гольфа Трампа из-за его слов о Газе
© Palestine Action/XПропалестинские активисты испортили поле для гольфа в Шотландии, принадлежащее президенту США Дональду Трампу
© Palestine Action/X
Пропалестинские активисты испортили поле для гольфа в Шотландии, принадлежащее президенту США Дональду Трампу
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Пропалестинские активисты испортили поле для гольфа в Шотландии, принадлежащее президенту США Дональду Трампу, в качестве протеста против его высказываний о секторе Газа, говорится в пресс-релизе, опубликованном в субботу на сайте движения Palestine Action.
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"Движение Palestine Action нанесло ночью удар, испортив поле для гольфа "Трамп Тернберри", в ответ на планы и угрозы американской администрации уничтожить, провести этническую чистку и "захватить" сектор Газа в Палестине", - сказано в документе.
Активисты проникли на территорию гольф-клуба и нанесли белой краской на газон трехметровую надпись "Газа не продается". Они также изрисовали краской само здание клуба и перекопали лужайки, в том числе "самые престижные лунки", неоднократно использовавшиеся при проведении открытого чемпионата по гольфу, говорится в релизе.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа площадкой под снос и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично.
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