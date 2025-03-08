Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли реакцию Европы на подарок Трампа России - РИА Новости, 08.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 08.03.2025 (обновлено: 21:49 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/tramp-2003782547.html
В США раскрыли реакцию Европы на подарок Трампа России
В США раскрыли реакцию Европы на подарок Трампа России - РИА Новости, 08.03.2025
В США раскрыли реакцию Европы на подарок Трампа России
Президент США Дональд Трамп преподнес Москве подарок, отвернувшись от Европы, пишет New York Times.В статье отмечается, что на протяжении десятилетий основной... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T10:17:00+03:00
2025-03-08T21:49:00+03:00
в мире
европа
дональд трамп
сша
москва
евросоюз
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001654060_434:0:3036:1464_1920x0_80_0_0_687709ae9242433656b561de81399069.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп преподнес Москве подарок, отвернувшись от Европы, пишет New York Times.В статье отмечается, что на протяжении десятилетий основной целью Советского Союза было отделить США от Европы. "Теперь президент Трамп за несколько недель преподнес Москве подарок, который не удавалось получить ни во время холодной войны, ни после нее", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Европа в шоке, так как перед ней теперь стоит колоссальная задача по перевооружению. Осложнения в отношениях Европы и Вашингтона начались после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Американские власти хотят, чтобы страны ЕС начали вести свою политику и научились принимать самостоятельные решения, в том числе ответственность за безопасность Украины. Кроме того, глава Белого дома недоволен объемом инвестиций в оборону от европейских союзников по НАТО, требуя повысить расходы до пяти процентов от ВВП.
https://ria.ru/20250308/tramp-2003775289.html
https://ria.ru/20250308/tramp-2003772822.html
европа
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001654060_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_4a377c537a9f4a8ec39d3353a29f092a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, дональд трамп, сша, москва, евросоюз, россия
В мире, Европа, Дональд Трамп, США, Москва, Евросоюз, Россия
В США раскрыли реакцию Европы на подарок Трампа России

NYT: Трамп преподнес Москве подарок, отвернувшись от Европы

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп преподнес Москве подарок, отвернувшись от Европы, пишет New York Times.

В статье отмечается, что на протяжении десятилетий основной целью Советского Союза было отделить США от Европы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Заявление Трампа вызвало неожиданную реакцию в Раде
Вчера, 09:11
"Теперь президент Трамп за несколько недель преподнес Москве подарок, который не удавалось получить ни во время холодной войны, ни после нее", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что Европа в шоке, так как перед ней теперь стоит колоссальная задача по перевооружению.

Осложнения в отношениях Европы и Вашингтона начались после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Американские власти хотят, чтобы страны ЕС начали вести свою политику и научились принимать самостоятельные решения, в том числе ответственность за безопасность Украины. Кроме того, глава Белого дома недоволен объемом инвестиций в оборону от европейских союзников по НАТО, требуя повысить расходы до пяти процентов от ВВП.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
"За несколько дней". В США увидели важную деталь в угрозе Трампа России
Вчера, 08:37
 
В миреЕвропаДональд ТрампСШАМоскваЕвросоюзРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала