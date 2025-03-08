В США раскрыли реакцию Европы на подарок Трампа России
NYT: Трамп преподнес Москве подарок, отвернувшись от Европы
© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп преподнес Москве подарок, отвернувшись от Европы, пишет New York Times.
В статье отмечается, что на протяжении десятилетий основной целью Советского Союза было отделить США от Европы.
В статье отмечается, что на протяжении десятилетий основной целью Советского Союза было отделить США от Европы.
"Теперь президент Трамп за несколько недель преподнес Москве подарок, который не удавалось получить ни во время холодной войны, ни после нее", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Европа в шоке, так как перед ней теперь стоит колоссальная задача по перевооружению.
Осложнения в отношениях Европы и Вашингтона начались после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Американские власти хотят, чтобы страны ЕС начали вести свою политику и научились принимать самостоятельные решения, в том числе ответственность за безопасность Украины. Кроме того, глава Белого дома недоволен объемом инвестиций в оборону от европейских союзников по НАТО, требуя повысить расходы до пяти процентов от ВВП.
В статье отмечается, что Европа в шоке, так как перед ней теперь стоит колоссальная задача по перевооружению.
Осложнения в отношениях Европы и Вашингтона начались после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Американские власти хотят, чтобы страны ЕС начали вести свою политику и научились принимать самостоятельные решения, в том числе ответственность за безопасность Украины. Кроме того, глава Белого дома недоволен объемом инвестиций в оборону от европейских союзников по НАТО, требуя повысить расходы до пяти процентов от ВВП.