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Заявление Трампа вызвало неожиданную реакцию в Раде - РИА Новости, 08.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:11 08.03.2025 (обновлено: 11:27 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/tramp-2003775289.html
Заявление Трампа вызвало неожиданную реакцию в Раде
Заявление Трампа вызвало неожиданную реакцию в Раде - РИА Новости, 08.03.2025
Заявление Трампа вызвало неожиданную реакцию в Раде
Власти Украины не понимают поведение президента США Дональда Трампа, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram. "Проблема Киева в том , что он не... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T09:11:00+03:00
2025-03-08T11:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
дональд трамп
верховная рада украины
украина
сша
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Власти Украины не понимают поведение президента США Дональда Трампа, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram. "Проблема Киева в том , что он не понимает и не хочет понять логику Трампа, И историю мало кто знает из власть имущих, и не хотят знать. Про Вьетнам не знают, про Афганистан и Ирак не знают", — говорится в публикации. Депутат добавил, что если союзник перестал быть интересным для США, они его сдают в обмен на какую-то сделку. По мнению Дмитрука, именно поэтому поведение Зеленского в Овальном кабинете было трагедией. Накануне Трамп заявил что дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от ее готовности к мирным переговорам. Глава Белого дома добавил, что он должен быть уверен, что Киев хочет договориться, а если нет, то США не будут участвовать в конфликте.
https://ria.ru/20250308/tramp-2003772822.html
https://ria.ru/20250308/zelenskiy-2003779162.html
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в мире, дональд трамп, верховная рада украины, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Украина, США
Заявление Трампа вызвало неожиданную реакцию в Раде

Депутат Рады Дмитрук: в Киеве не понимают логики Трампа по украинскому конфликту

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Власти Украины не понимают поведение президента США Дональда Трампа, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram.

"Проблема Киева в том , что он не понимает и не хочет понять логику Трампа, И историю мало кто знает из власть имущих, и не хотят знать. Про Вьетнам не знают, про Афганистан и Ирак не знают", — говорится в публикации.
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Депутат добавил, что если союзник перестал быть интересным для США, они его сдают в обмен на какую-то сделку. По мнению Дмитрука, именно поэтому поведение Зеленского в Овальном кабинете было трагедией.

Накануне Трамп заявил что дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от ее готовности к мирным переговорам. Глава Белого дома добавил, что он должен быть уверен, что Киев хочет договориться, а если нет, то США не будут участвовать в конфликте.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДональд ТрампВерховная Рада УкраиныУкраинаСША
 
 
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