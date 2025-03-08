https://ria.ru/20250308/tramp-2003775289.html

Заявление Трампа вызвало неожиданную реакцию в Раде

Заявление Трампа вызвало неожиданную реакцию в Раде - РИА Новости, 08.03.2025

Заявление Трампа вызвало неожиданную реакцию в Раде

Власти Украины не понимают поведение президента США Дональда Трампа, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram. "Проблема Киева в том , что он не... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T09:11:00+03:00

2025-03-08T09:11:00+03:00

2025-03-08T11:27:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Власти Украины не понимают поведение президента США Дональда Трампа, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram. "Проблема Киева в том , что он не понимает и не хочет понять логику Трампа, И историю мало кто знает из власть имущих, и не хотят знать. Про Вьетнам не знают, про Афганистан и Ирак не знают", — говорится в публикации. Депутат добавил, что если союзник перестал быть интересным для США, они его сдают в обмен на какую-то сделку. По мнению Дмитрука, именно поэтому поведение Зеленского в Овальном кабинете было трагедией. Накануне Трамп заявил что дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от ее готовности к мирным переговорам. Глава Белого дома добавил, что он должен быть уверен, что Киев хочет договориться, а если нет, то США не будут участвовать в конфликте.

https://ria.ru/20250308/tramp-2003772822.html

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в мире, дональд трамп, верховная рада украины, украина, сша