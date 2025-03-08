Заявление Трампа вызвало неожиданную реакцию в Раде
Депутат Рады Дмитрук: в Киеве не понимают логики Трампа по украинскому конфликту
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Власти Украины не понимают поведение президента США Дональда Трампа, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram.
"Проблема Киева в том , что он не понимает и не хочет понять логику Трампа, И историю мало кто знает из власть имущих, и не хотят знать. Про Вьетнам не знают, про Афганистан и Ирак не знают", — говорится в публикации.
"Проблема Киева в том , что он не понимает и не хочет понять логику Трампа, И историю мало кто знает из власть имущих, и не хотят знать. Про Вьетнам не знают, про Афганистан и Ирак не знают", — говорится в публикации.
Депутат добавил, что если союзник перестал быть интересным для США, они его сдают в обмен на какую-то сделку. По мнению Дмитрука, именно поэтому поведение Зеленского в Овальном кабинете было трагедией.
Накануне Трамп заявил что дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от ее готовности к мирным переговорам. Глава Белого дома добавил, что он должен быть уверен, что Киев хочет договориться, а если нет, то США не будут участвовать в конфликте.
Накануне Трамп заявил что дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от ее готовности к мирным переговорам. Глава Белого дома добавил, что он должен быть уверен, что Киев хочет договориться, а если нет, то США не будут участвовать в конфликте.