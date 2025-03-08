https://ria.ru/20250308/tramp-2003772822.html

"За несколько дней". В США увидели важную деталь в угрозе Трампа России

"За несколько дней". В США увидели важную деталь в угрозе Трампа России - РИА Новости, 08.03.2025

"За несколько дней". В США увидели важную деталь в угрозе Трампа России

Президент США Дональд Трамп начал оказывать небольшое давление на Россию, утверждает The Hill. "Угроза Трампа ввести санкции против России прозвучала за... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T08:37:00+03:00

2025-03-08T08:37:00+03:00

2025-03-08T09:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начал оказывать небольшое давление на Россию, утверждает The Hill. "Угроза Трампа ввести санкции против России прозвучала за несколько дней до того, как члены его администрации встретятся с украинскими чиновниками в Саудовской Аравии, чтобы обсудить пути прекращения войны", — говорится в публикации. Вместе с тем Трамп после угроз в адрес Москвы предупредил, что США полностью прекратят поддержку Украины, если она не согласится остановить конфликт с Россией, заявив, что иметь дело с Киевом труднее, чем с Москвой, пишет издание. В пятницу Трамп заявил, что Вашингтон может усилить санкции на фоне того, как российская армия "разносит" ВСУ на фронте.Как в четверг сообщил министр финансов США Скотт Бессент, страна готова без колебаний ввести пакет ограничительных мер против российской энергетики, если это будет необходимо для достижения мира на Украине.В то же время, по данным Reuters, администрация Трампа поручила Госдепу и министерству финансов страны подготовить перечень санкций, которые могут смягчить во время переговоров с Москвой.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Москва справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.

https://ria.ru/20250308/tramp-2003775289.html

https://ria.ru/20250308/zelenskiy-2003779162.html

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в мире, дональд трамп, сша, россия, москва, владимир путин