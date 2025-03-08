https://ria.ru/20250308/tramp-2003766534.html

Эксперт прокомментировал угрозы Трампа в адрес России

Эксперт прокомментировал угрозы Трампа в адрес России - РИА Новости, 08.03.2025

Эксперт прокомментировал угрозы Трампа в адрес России

Президент США Дональд Трамп в целях придания импульса мирному процессу на Украине выбрал крайне неудачный метод в виде угроз в адрес России, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T06:40:00+03:00

2025-03-08T06:40:00+03:00

2025-03-08T17:56:00+03:00

в мире

россия

дональд трамп

владимир джаралла

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в целях придания импульса мирному процессу на Украине выбрал крайне неудачный метод в виде угроз в адрес России, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла. Трамп ранее в своей соцсети Truth Social заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России до достижения украинского урегулирования, пока ВС России "разносят" ВСУ на поле боя. Президент США призвал Москву и Киев к переговорам. "Трамп хочет придать импульс мирному процессу, только выбирает крайне неудачный метод — угрозы. А они в отношении России не работают. У нее более надежный аргумент: победы на поле боя. И мир является главной целью. Достичь его, конечно, лучше всего за столом переговоров, но всегда нужно иметь и иные, не менее убедительные аргументы", — сказал Джаралла РИА Новости. По его словам, подобное заявление было ожидаемо и вполне в духе Трампа. "Он не интересуется деталями, его цель — результат. И для этого подходят любые методы. Как и предполагалось, урегулирование конфликта — сложная проблема, которая преподносит неожиданности", — сказал Джаралла. По его словам, Россия, ведя себя намного дипломатичнее, чем представители киевского режима, ясно заявляет о своем желании заключить не временное перемирие, а долгосрочный мир, отстаивая при этом свои интересы.

https://ria.ru/20250308/tramp-2003762290.html

https://ria.ru/20250307/tramp-2003694673.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, дональд трамп, владимир джаралла