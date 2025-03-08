Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал угрозы Трампа в адрес России - РИА Новости, 08.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:40 08.03.2025 (обновлено: 17:56 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/tramp-2003766534.html
Эксперт прокомментировал угрозы Трампа в адрес России
Эксперт прокомментировал угрозы Трампа в адрес России - РИА Новости, 08.03.2025
Эксперт прокомментировал угрозы Трампа в адрес России
Президент США Дональд Трамп в целях придания импульса мирному процессу на Украине выбрал крайне неудачный метод в виде угроз в адрес России, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T06:40:00+03:00
2025-03-08T17:56:00+03:00
в мире
россия
дональд трамп
владимир джаралла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149151/73/1491517305_0:92:5472:3170_1920x0_80_0_0_5277268858a19371871dc7bb5763aaa9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в целях придания импульса мирному процессу на Украине выбрал крайне неудачный метод в виде угроз в адрес России, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла. Трамп ранее в своей соцсети Truth Social заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России до достижения украинского урегулирования, пока ВС России "разносят" ВСУ на поле боя. Президент США призвал Москву и Киев к переговорам. "Трамп хочет придать импульс мирному процессу, только выбирает крайне неудачный метод — угрозы. А они в отношении России не работают. У нее более надежный аргумент: победы на поле боя. И мир является главной целью. Достичь его, конечно, лучше всего за столом переговоров, но всегда нужно иметь и иные, не менее убедительные аргументы", — сказал Джаралла РИА Новости. По его словам, подобное заявление было ожидаемо и вполне в духе Трампа. "Он не интересуется деталями, его цель — результат. И для этого подходят любые методы. Как и предполагалось, урегулирование конфликта — сложная проблема, которая преподносит неожиданности", — сказал Джаралла. По его словам, Россия, ведя себя намного дипломатичнее, чем представители киевского режима, ясно заявляет о своем желании заключить не временное перемирие, а долгосрочный мир, отстаивая при этом свои интересы.
https://ria.ru/20250308/tramp-2003762290.html
https://ria.ru/20250307/tramp-2003694673.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149151/73/1491517305_30:0:4894:3648_1920x0_80_0_0_6575f5fc7e0e142308408c0a0954b177.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дональд трамп, владимир джаралла
В мире, Россия, Дональд Трамп, Владимир Джаралла
Эксперт прокомментировал угрозы Трампа в адрес России

Политолог Джаралла назвал угрозы Трампа в адрес России неудачным методом

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в целях придания импульса мирному процессу на Украине выбрал крайне неудачный метод в виде угроз в адрес России, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла.
Трамп ранее в своей соцсети Truth Social заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России до достижения украинского урегулирования, пока ВС России "разносят" ВСУ на поле боя. Президент США призвал Москву и Киев к переговорам.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
"Очень нехороший знак": в США оценили слова Трампа о России
Вчера, 05:32
"Трамп хочет придать импульс мирному процессу, только выбирает крайне неудачный метод — угрозы. А они в отношении России не работают. У нее более надежный аргумент: победы на поле боя. И мир является главной целью. Достичь его, конечно, лучше всего за столом переговоров, но всегда нужно иметь и иные, не менее убедительные аргументы", — сказал Джаралла РИА Новости.
По его словам, подобное заявление было ожидаемо и вполне в духе Трампа.
"Он не интересуется деталями, его цель — результат. И для этого подходят любые методы. Как и предполагалось, урегулирование конфликта — сложная проблема, которая преподносит неожиданности", — сказал Джаралла.
По его словам, Россия, ведя себя намного дипломатичнее, чем представители киевского режима, ясно заявляет о своем желании заключить не временное перемирие, а долгосрочный мир, отстаивая при этом свои интересы.
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Трамп заявил, что США могут усилить санкции против России
7 марта, 17:26
 
В миреРоссияДональд ТрампВладимир Джаралла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала