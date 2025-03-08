Эксперт прокомментировал угрозы Трампа в адрес России
Политолог Джаралла назвал угрозы Трампа в адрес России неудачным методом
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в целях придания импульса мирному процессу на Украине выбрал крайне неудачный метод в виде угроз в адрес России, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла.
Трамп ранее в своей соцсети Truth Social заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России до достижения украинского урегулирования, пока ВС России "разносят" ВСУ на поле боя. Президент США призвал Москву и Киев к переговорам.
"Трамп хочет придать импульс мирному процессу, только выбирает крайне неудачный метод — угрозы. А они в отношении России не работают. У нее более надежный аргумент: победы на поле боя. И мир является главной целью. Достичь его, конечно, лучше всего за столом переговоров, но всегда нужно иметь и иные, не менее убедительные аргументы", — сказал Джаралла РИА Новости.
По его словам, подобное заявление было ожидаемо и вполне в духе Трампа.
"Он не интересуется деталями, его цель — результат. И для этого подходят любые методы. Как и предполагалось, урегулирование конфликта — сложная проблема, которая преподносит неожиданности", — сказал Джаралла.
По его словам, Россия, ведя себя намного дипломатичнее, чем представители киевского режима, ясно заявляет о своем желании заключить не временное перемирие, а долгосрочный мир, отстаивая при этом свои интересы.