https://ria.ru/20250308/tramp-2003763921.html

Трамп обвинил Канаду в обмане американских фермеров

Трамп обвинил Канаду в обмане американских фермеров - РИА Новости, 08.03.2025

Трамп обвинил Канаду в обмане американских фермеров

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Канады обманывают американских фермеров, защищая местную продукцию, такое заявление политик сделал в соцсети... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T06:01:00+03:00

2025-03-08T06:01:00+03:00

2025-03-08T06:02:00+03:00

канада

сша

мексика

дональд трамп

всемирная торговая организация (вто)

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Канады обманывают американских фермеров, защищая местную продукцию, такое заявление политик сделал в соцсети Truth Social. Трамп обвинил Канаду в обмане фермеров США, работающих в рамках соглашения о свободной торговле между Соединенными Штптпми, Мексикой и Канадой. По его утверждению, в 2024 году Канада сохранила пошлины на разные американские товары, в частности на товары "защищенных областей", например, молочные продукты. "Некоторые примеры канадских пошлин на молочные продукты из США, выходящие за рамки ограниченной квоты: молоко - до 243%, сливочное масло - до 298%, сыр - до 245%. Эти заоблачные пошлины являются частью давней несправедливой политики Канады по защите отечественных производителей от иностранной конкуренции, особенно в сельском хозяйстве", - написал Трамп. Согласно условиям торгового соглашения США - Канада - Мексика (T-MEC или USMCA), как называют договор о свободной торговле в Северной Америке, многие товары между США, Мексикой и Канадой торгуются без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов. С 4 марта 2025 года вступили в силу тарифы США на товары из Канады. Ставка тарифа составляет 25% для всех товаров, за исключением нефти и энергоносителей, на которые распространяется ставка в размере 10%. В свою очередь, Канада подала иск в орган по урегулированию споров Всемирной торговой организации (ВТО) против таможенных пошлин США, а также объявила о введении ответных мер в отношении американских товаров.

https://ria.ru/20250228/kanada-2002245883.html

https://ria.ru/20250307/tramp-2003695376.html

канада

сша

мексика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

канада, сша, мексика, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире