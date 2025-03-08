Трамп обвинил Канаду в обмане американских фермеров
Трамп обвинил Канаду в обмане фермеров с помощью пошлин на молочные продукты
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Канады обманывают американских фермеров, защищая местную продукцию, такое заявление политик сделал в соцсети Truth Social.
Трамп обвинил Канаду в обмане фермеров США, работающих в рамках соглашения о свободной торговле между Соединенными Штптпми, Мексикой и Канадой. По его утверждению, в 2024 году Канада сохранила пошлины на разные американские товары, в частности на товары "защищенных областей", например, молочные продукты.
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"Некоторые примеры канадских пошлин на молочные продукты из США, выходящие за рамки ограниченной квоты: молоко - до 243%, сливочное масло - до 298%, сыр - до 245%. Эти заоблачные пошлины являются частью давней несправедливой политики Канады по защите отечественных производителей от иностранной конкуренции, особенно в сельском хозяйстве", - написал Трамп.
Согласно условиям торгового соглашения США - Канада - Мексика (T-MEC или USMCA), как называют договор о свободной торговле в Северной Америке, многие товары между США, Мексикой и Канадой торгуются без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов.
С 4 марта 2025 года вступили в силу тарифы США на товары из Канады. Ставка тарифа составляет 25% для всех товаров, за исключением нефти и энергоносителей, на которые распространяется ставка в размере 10%.
В свою очередь, Канада подала иск в орган по урегулированию споров Всемирной торговой организации (ВТО) против таможенных пошлин США, а также объявила о введении ответных мер в отношении американских товаров.