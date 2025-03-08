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Трамп обвинил Канаду в обмане американских фермеров - РИА Новости, 08.03.2025
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06:01 08.03.2025 (обновлено: 06:02 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/tramp-2003763921.html
Трамп обвинил Канаду в обмане американских фермеров
Трамп обвинил Канаду в обмане американских фермеров - РИА Новости, 08.03.2025
Трамп обвинил Канаду в обмане американских фермеров
Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Канады обманывают американских фермеров, защищая местную продукцию, такое заявление политик сделал в соцсети... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T06:01:00+03:00
2025-03-08T06:02:00+03:00
канада
сша
мексика
дональд трамп
всемирная торговая организация (вто)
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Канады обманывают американских фермеров, защищая местную продукцию, такое заявление политик сделал в соцсети Truth Social. Трамп обвинил Канаду в обмане фермеров США, работающих в рамках соглашения о свободной торговле между Соединенными Штптпми, Мексикой и Канадой. По его утверждению, в 2024 году Канада сохранила пошлины на разные американские товары, в частности на товары "защищенных областей", например, молочные продукты. "Некоторые примеры канадских пошлин на молочные продукты из США, выходящие за рамки ограниченной квоты: молоко - до 243%, сливочное масло - до 298%, сыр - до 245%. Эти заоблачные пошлины являются частью давней несправедливой политики Канады по защите отечественных производителей от иностранной конкуренции, особенно в сельском хозяйстве", - написал Трамп. Согласно условиям торгового соглашения США - Канада - Мексика (T-MEC или USMCA), как называют договор о свободной торговле в Северной Америке, многие товары между США, Мексикой и Канадой торгуются без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов. С 4 марта 2025 года вступили в силу тарифы США на товары из Канады. Ставка тарифа составляет 25% для всех товаров, за исключением нефти и энергоносителей, на которые распространяется ставка в размере 10%. В свою очередь, Канада подала иск в орган по урегулированию споров Всемирной торговой организации (ВТО) против таможенных пошлин США, а также объявила о введении ответных мер в отношении американских товаров.
https://ria.ru/20250228/kanada-2002245883.html
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канада, сша, мексика, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Канада, США, Мексика, Дональд Трамп, Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Трамп обвинил Канаду в обмане американских фермеров

Трамп обвинил Канаду в обмане фермеров с помощью пошлин на молочные продукты

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Канады обманывают американских фермеров, защищая местную продукцию, такое заявление политик сделал в соцсети Truth Social.
Трамп обвинил Канаду в обмане фермеров США, работающих в рамках соглашения о свободной торговле между Соединенными Штптпми, Мексикой и Канадой. По его утверждению, в 2024 году Канада сохранила пошлины на разные американские товары, в частности на товары "защищенных областей", например, молочные продукты.
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"Некоторые примеры канадских пошлин на молочные продукты из США, выходящие за рамки ограниченной квоты: молоко - до 243%, сливочное масло - до 298%, сыр - до 245%. Эти заоблачные пошлины являются частью давней несправедливой политики Канады по защите отечественных производителей от иностранной конкуренции, особенно в сельском хозяйстве", - написал Трамп.
Согласно условиям торгового соглашения США - Канада - Мексика (T-MEC или USMCA), как называют договор о свободной торговле в Северной Америке, многие товары между США, Мексикой и Канадой торгуются без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов.
С 4 марта 2025 года вступили в силу тарифы США на товары из Канады. Ставка тарифа составляет 25% для всех товаров, за исключением нефти и энергоносителей, на которые распространяется ставка в размере 10%.
В свою очередь, Канада подала иск в орган по урегулированию споров Всемирной торговой организации (ВТО) против таможенных пошлин США, а также объявила о введении ответных мер в отношении американских товаров.
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Вчера, 17:27
 
КанадаСШАМексикаДональд ТрампВсемирная торговая организация (ВТО)Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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