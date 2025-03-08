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Трамп ожидает, что законопроекты о криптовалютах примут до августа - РИА Новости, 08.03.2025
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02:01 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/tramp-2003756408.html
Трамп ожидает, что законопроекты о криптовалютах примут до августа
Трамп ожидает, что законопроекты о криптовалютах примут до августа - РИА Новости, 08.03.2025
Трамп ожидает, что законопроекты о криптовалютах примут до августа
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что до августа конгресс примет законопроекты, регулирующие криптовалюты и другие цифровые активы в стране. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T02:01:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что до августа конгресс примет законопроекты, регулирующие криптовалюты и другие цифровые активы в стране. "Я также хочу выразить свою решительную поддержку усилиям законодателей в Конгрессе, которые работают над законопроектами, обеспечивающими нормативную определенность для стейблкоинов, обеспеченных долларом, и рынка цифровых активов... Я надеюсь, что законодатели, если смогут, пошлют этот законопроект мне на стол до августовских каникул", - заявил Трамп во время выступления на первом саммите Белого дома по цифровым валютам. Трамп пообещал стать "первым криптопрезидентом" США, а в своем указе, подписанном в первую неделю на посту, подчеркнул, что его администрация поддерживает ответственный рост и использование цифровых активов во всех секторах экономики.
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сша, дональд трамп, в мире
США, Дональд Трамп, В мире
Трамп ожидает, что законопроекты о криптовалютах примут до августа

Трамп ожидает, что конгресс одобрит законопроекты по криптовалютам до августа

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что до августа конгресс примет законопроекты, регулирующие криптовалюты и другие цифровые активы в стране.
"Я также хочу выразить свою решительную поддержку усилиям законодателей в Конгрессе, которые работают над законопроектами, обеспечивающими нормативную определенность для стейблкоинов, обеспеченных долларом, и рынка цифровых активов... Я надеюсь, что законодатели, если смогут, пошлют этот законопроект мне на стол до августовских каникул", - заявил Трамп во время выступления на первом саммите Белого дома по цифровым валютам.
Трамп пообещал стать "первым криптопрезидентом" США, а в своем указе, подписанном в первую неделю на посту, подчеркнул, что его администрация поддерживает ответственный рост и использование цифровых активов во всех секторах экономики.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Трамп объявил о создании стратегического резерва криптовалют
2 марта, 19:34
 
СШАДональд ТрампВ мире
 
 
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