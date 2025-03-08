https://ria.ru/20250308/tramp-2003756408.html

Трамп ожидает, что законопроекты о криптовалютах примут до августа

Трамп ожидает, что законопроекты о криптовалютах примут до августа - РИА Новости, 08.03.2025

Трамп ожидает, что законопроекты о криптовалютах примут до августа

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что до августа конгресс примет законопроекты, регулирующие криптовалюты и другие цифровые активы в стране. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T02:01:00+03:00

2025-03-08T02:01:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что до августа конгресс примет законопроекты, регулирующие криптовалюты и другие цифровые активы в стране. "Я также хочу выразить свою решительную поддержку усилиям законодателей в Конгрессе, которые работают над законопроектами, обеспечивающими нормативную определенность для стейблкоинов, обеспеченных долларом, и рынка цифровых активов... Я надеюсь, что законодатели, если смогут, пошлют этот законопроект мне на стол до августовских каникул", - заявил Трамп во время выступления на первом саммите Белого дома по цифровым валютам. Трамп пообещал стать "первым криптопрезидентом" США, а в своем указе, подписанном в первую неделю на посту, подчеркнул, что его администрация поддерживает ответственный рост и использование цифровых активов во всех секторах экономики.

https://ria.ru/20250302/tramp-2002611443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, дональд трамп, в мире