https://ria.ru/20250308/tramp-2003754552.html

"Вы не платите": Трамп резко высказался о НАТО

"Вы не платите": Трамп резко высказался о НАТО - РИА Новости, 08.03.2025

"Вы не платите": Трамп резко высказался о НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет защищать только тех союзников по НАТО, которые тратят на оборону разумный процент от ВВП, слова политика РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T01:42:00+03:00

2025-03-08T01:42:00+03:00

2025-03-08T01:44:00+03:00

в мире

сша

европа

дональд трамп

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001879084_0:125:3074:1854_1920x0_80_0_0_e85af83878811ac40afc0147bbacec9c.jpg

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет защищать только тех союзников по НАТО, которые тратят на оборону разумный процент от ВВП, слова политика приводит CBS."Я сказал, что если вы не собираетесь платить, мы не будем защищать. <...> Если вы не собираетесь оплачивать свои счета, мы не собираемся вас защищать", — сказал Трамп.Глава Белого дома также предположил, что сами союзники по НАТО не пришли бы на помощь США в случае нападения."Вы думаете, они придут и защитят нас? Хм. Они должны это делать. Но я не так уверен", — заключил политик.Осложнения в отношениях Европы и Вашингтона начались после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Американские власти хотят, чтобы страны ЕС начали вести свою политику и научились принимать самостоятельные решения, в том числе ответственность за безопасность Украины. Кроме того, глава Белого дома недоволен объемом инвестиций в оборону от европейских союзников по НАТО, требуя повысить расходы до пяти процентов от ВВП.

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html

https://ria.ru/20250307/tramp-2003730344.html

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, европа, дональд трамп, нато, евросоюз