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"Вы не платите": Трамп резко высказался о НАТО - РИА Новости, 08.03.2025
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01:42 08.03.2025 (обновлено: 01:44 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/tramp-2003754552.html
"Вы не платите": Трамп резко высказался о НАТО
"Вы не платите": Трамп резко высказался о НАТО - РИА Новости, 08.03.2025
"Вы не платите": Трамп резко высказался о НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет защищать только тех союзников по НАТО, которые тратят на оборону разумный процент от ВВП, слова политика РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T01:42:00+03:00
2025-03-08T01:44:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет защищать только тех союзников по НАТО, которые тратят на оборону разумный процент от ВВП, слова политика приводит CBS."Я сказал, что если вы не собираетесь платить, мы не будем защищать. &lt;...&gt; Если вы не собираетесь оплачивать свои счета, мы не собираемся вас защищать", — сказал Трамп.Глава Белого дома также предположил, что сами союзники по НАТО не пришли бы на помощь США в случае нападения."Вы думаете, они придут и защитят нас? Хм. Они должны это делать. Но я не так уверен", — заключил политик.Осложнения в отношениях Европы и Вашингтона начались после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Американские власти хотят, чтобы страны ЕС начали вести свою политику и научились принимать самостоятельные решения, в том числе ответственность за безопасность Украины. Кроме того, глава Белого дома недоволен объемом инвестиций в оборону от европейских союзников по НАТО, требуя повысить расходы до пяти процентов от ВВП.
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html
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в мире, сша, европа, дональд трамп, нато, евросоюз
В мире, США, Европа, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
"Вы не платите": Трамп резко высказался о НАТО

Трамп: США будут защищать только тех союзников, которые платят по своим счетам

© AP PhotoДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет защищать только тех союзников по НАТО, которые тратят на оборону разумный процент от ВВП, слова политика приводит CBS.
"Я сказал, что если вы не собираетесь платить, мы не будем защищать. <...> Если вы не собираетесь оплачивать свои счета, мы не собираемся вас защищать", — сказал Трамп.
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Глава Белого дома также предположил, что сами союзники по НАТО не пришли бы на помощь США в случае нападения.
"Вы думаете, они придут и защитят нас? Хм. Они должны это делать. Но я не так уверен", — заключил политик.
Осложнения в отношениях Европы и Вашингтона начались после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Американские власти хотят, чтобы страны ЕС начали вести свою политику и научились принимать самостоятельные решения, в том числе ответственность за безопасность Украины. Кроме того, глава Белого дома недоволен объемом инвестиций в оборону от европейских союзников по НАТО, требуя повысить расходы до пяти процентов от ВВП.
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