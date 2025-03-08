https://ria.ru/20250308/tramp-2003749956.html

Трамп обдумывает переброску 35 тысяч военных в Восточную Европу, пишут СМИ

Трамп обдумывает переброску 35 тысяч военных в Восточную Европу, пишут СМИ - РИА Новости, 08.03.2025

Трамп обдумывает переброску 35 тысяч военных в Восточную Европу, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп обдумывает возможность вывода 35 тысяч американских военных из ФРГ и их отправку в Восточную Европу, в частности, в Венгрию,... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T00:22:00+03:00

2025-03-08T00:22:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обдумывает возможность вывода 35 тысяч американских военных из ФРГ и их отправку в Восточную Европу, в частности, в Венгрию, сообщает газета Telegraph со ссылкой на неназванные источники, близкие к администрации американского лидера. "Трамп обдумывает вывод около 35 тысяч военных США из Германии и их переброску в Восточную Европу - шаг, который может сильнее испортить отношения США и Европы", - отмечает издание. Как добавили газете неназванные источники из администрации президента, Трампа "сильно раздражает" то, что Европа "продвигает войну". По данным издания, американский лидер рассматривает отправку американских военных. в частности, в Венгрию. Газета также напоминает, что около 160 тысяч американских военных размещены в других странах. Обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман со ссылкой на неназванных чиновников 17 февраля сообщил, что Трамп может принять решение о выводе американских военных из стран Прибалтики на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту, которые, как он отметил, могут привести к серьезным последствиям не только для Украины, но и для Европы. По словам журналиста, Соединенные Штаты перестали считаться для европейцев "союзником, на которого можно положиться". Телеканал NBC со ссылкой на американских госслужащих 20 февраля привел слова главы Пентагона Пита Хегсета, который в частном порядке заявил украинским чиновникам, что Штаты рассматривают возможность вывода большой части американских сил из Евросоюза.

https://ria.ru/20250307/rossija-2003551146.html

https://ria.ru/20250217/tramp-1999867034.html

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восточная европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, германия, восточная европа, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша