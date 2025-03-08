Рейтинг@Mail.ru
Трамп обдумывает переброску 35 тысяч военных в Восточную Европу, пишут СМИ - РИА Новости, 08.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:22 08.03.2025 (обновлено: 00:31 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/tramp-2003749956.html
Трамп обдумывает переброску 35 тысяч военных в Восточную Европу, пишут СМИ
Трамп обдумывает переброску 35 тысяч военных в Восточную Европу, пишут СМИ - РИА Новости, 08.03.2025
Трамп обдумывает переброску 35 тысяч военных в Восточную Европу, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп обдумывает возможность вывода 35 тысяч американских военных из ФРГ и их отправку в Восточную Европу, в частности, в Венгрию,... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T00:22:00+03:00
2025-03-08T00:31:00+03:00
в мире
сша
германия
восточная европа
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575124626_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a963e024ed644f9d96023010e874713d.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обдумывает возможность вывода 35 тысяч американских военных из ФРГ и их отправку в Восточную Европу, в частности, в Венгрию, сообщает газета Telegraph со ссылкой на неназванные источники, близкие к администрации американского лидера. "Трамп обдумывает вывод около 35 тысяч военных США из Германии и их переброску в Восточную Европу - шаг, который может сильнее испортить отношения США и Европы", - отмечает издание. Как добавили газете неназванные источники из администрации президента, Трампа "сильно раздражает" то, что Европа "продвигает войну". По данным издания, американский лидер рассматривает отправку американских военных. в частности, в Венгрию. Газета также напоминает, что около 160 тысяч американских военных размещены в других странах. Обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман со ссылкой на неназванных чиновников 17 февраля сообщил, что Трамп может принять решение о выводе американских военных из стран Прибалтики на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту, которые, как он отметил, могут привести к серьезным последствиям не только для Украины, но и для Европы. По словам журналиста, Соединенные Штаты перестали считаться для европейцев "союзником, на которого можно положиться". Телеканал NBC со ссылкой на американских госслужащих 20 февраля привел слова главы Пентагона Пита Хегсета, который в частном порядке заявил украинским чиновникам, что Штаты рассматривают возможность вывода большой части американских сил из Евросоюза.
https://ria.ru/20250307/rossija-2003551146.html
https://ria.ru/20250217/tramp-1999867034.html
сша
германия
восточная европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575124626_31:0:942:683_1920x0_80_0_0_4d10efa201dac5703981f2477b0fdcb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, германия, восточная европа, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Германия, Восточная Европа, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Трамп обдумывает переброску 35 тысяч военных в Восточную Европу, пишут СМИ

Telegraph: США могут перебросить 35 тысяч военных из Германии в Восточную Европу

© Фото : US Army Europe/Spc. Ryan LucasАмериканские военные во время учений в Германии
Американские военные во время учений в Германии - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Фото : US Army Europe/Spc. Ryan Lucas
Американские военные во время учений в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обдумывает возможность вывода 35 тысяч американских военных из ФРГ и их отправку в Восточную Европу, в частности, в Венгрию, сообщает газета Telegraph со ссылкой на неназванные источники, близкие к администрации американского лидера.
"Трамп обдумывает вывод около 35 тысяч военных США из Германии и их переброску в Восточную Европу - шаг, который может сильнее испортить отношения США и Европы", - отмечает издание.
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
В Кремле не знают, как Трамп изменит формат участия США в НАТО
Вчера, 09:21
Как добавили газете неназванные источники из администрации президента, Трампа "сильно раздражает" то, что Европа "продвигает войну". По данным издания, американский лидер рассматривает отправку американских военных. в частности, в Венгрию.
Газета также напоминает, что около 160 тысяч американских военных размещены в других странах.
Обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман со ссылкой на неназванных чиновников 17 февраля сообщил, что Трамп может принять решение о выводе американских военных из стран Прибалтики на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту, которые, как он отметил, могут привести к серьезным последствиям не только для Украины, но и для Европы. По словам журналиста, Соединенные Штаты перестали считаться для европейцев "союзником, на которого можно положиться". Телеканал NBC со ссылкой на американских госслужащих 20 февраля привел слова главы Пентагона Пита Хегсета, который в частном порядке заявил украинским чиновникам, что Штаты рассматривают возможность вывода большой части американских сил из Евросоюза.
Американские военнослужащие в Латвии - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
FT: США могут вывести военных из Балтии на фоне переговоров с Россией
17 февраля, 16:53
 
В миреСШАГерманияВосточная ЕвропаДональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала