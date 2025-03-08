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Дело о теракте возбуждено по факту атаки украинского БПЛА в Курской области
Дело о теракте возбуждено по факту атаки украинского БПЛА в Курской области - РИА Новости, 08.03.2025
Дело о теракте возбуждено по факту атаки украинского БПЛА в Курской области
Уголовное дело о теракте возбуждено по факту атаки украинского БПЛА на жилой дом в селе Гирьи Курской области, где пострадали два человека, сообщило ГВСУ СК РФ... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T15:49:00+03:00
2025-03-08T15:49:00+03:00
2025-03-08T16:00:00+03:00
происшествия
россия
курская область
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту атаки украинского БПЛА на жилой дом в селе Гирьи Курской области, где пострадали два человека, сообщило ГВСУ СК РФ в Telegram-канале."Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ террористического акта против мирного населения Курской области (подпункты "а", "в" часть 2 статья 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 7 марта 2025 года в селе Гирьи Беловского района Курской области военнослужащие "вооруженных формирований Украины", используя БПЛА, сбросили взрывное устройство на территорию частного жилого дома, где находились мирные жители.Отмечается, что в результате совершенного преступления два мирных жителя получили ранение.СК подчеркнул, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители "вооруженных формирований Украины", причастные к данному преступлению.
https://ria.ru/20250306/podozrevaemyj-2003436091.html
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происшествия, россия, курская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Дело о теракте возбуждено по факту атаки украинского БПЛА в Курской области
СК: дело о теракте возбуждено по факту атаки БПЛА ВСУ в Курской области