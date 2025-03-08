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В парламенте Сербии учредили группу по сотрудничеству с БРИКС
В парламенте Сербии учредили группу по сотрудничеству с БРИКС - РИА Новости, 08.03.2025
В парламенте Сербии учредили группу по сотрудничеству с БРИКС
В Скупщине (парламенте) Сербии учреждена группа по сотрудничеству с БРИКС, сейчас она проходит процедуру оформления, заявил РИА Новости председатель комитета по РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T15:24:00+03:00
2025-03-08T15:24:00+03:00
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БЕЛГРАД, 8 мар – РИА Новости. В Скупщине (парламенте) Сербии учреждена группа по сотрудничеству с БРИКС, сейчас она проходит процедуру оформления, заявил РИА Новости председатель комитета по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич. "По инициативе моих друзей из "Движения социалистов (ДС)" вице-премьера Александр Вулина, мы сформировали парламентскую группу по сотрудничеству с БРИКС. Зампред ДС Боян Торбица стал ее председателем, я - заместителем и наша партия "Мы – голос народа" это полностью поддержала, буквально позавчера в парламент подана наша инициатива. К сожалению, правящее большинство (вокруг Сербской прогрессивной партии Сербии – ред.) ее не поддержало, но 18 депутатов проголосовали "за". Скоро на сайте Скупщины появится информация о нашей группе", - рассказал Станоевич. По его словам, разработан устав группы по сотрудничеству в БРИКС, в нее могут вступить представители всех партий, которые видят в этом перспективу. "Считаю, что это хорошее событие и оно даст результаты в будущем", - подчеркнул Станоевич. Президент Сербии Александр Вучич заявил в октябре 2024 года, что популярность БРИКС по результатам соцопросов в Сербии достигла 42% и сравнялась с популярностью ЕС, но указал, что Белград не свернет с пути в ЕС, хотя и допустил, что возможно, "через несколько лет БРИКС станет темой референдума в Сербии". Официальный Белград на саммите БРИКС в Казани осенью прошлого года представлял замглавы правительства Вулин.
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александр вулин, александр вучич, евросоюз, брикс, белград (город), казань, сербия, в мире
Александр Вулин, Александр Вучич, Евросоюз, БРИКС, Белград (город), Казань, Сербия, В мире
В парламенте Сербии учредили группу по сотрудничеству с БРИКС
Становевич: в парламенте Сербии учреждена группа по сотрудничеству с БРИКС