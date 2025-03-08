"Одно письмо Сталина в США". Почему не сработала величайшая афера Даллеса
Восемьдесят лет назад Аллен Даллес встретился в Швейцарии с Карлом Вольфом
© AP PhotoДиректор ЦРУ Аллен Даллес
© AP Photo
Директор ЦРУ Аллен Даллес. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Виктор Жданов. Двойственная политика Вашингтона не раз грозила миру необратимыми последствиями, а нарушение международных договоренностей никогда не было препятствием для американских спецслужб. Переговоры с Берлином, устроенные втайне от Москвы, едва не сорвали победу и не рассорили союзников. О секретных встречах в Швейцарии — в материале РИА Новости.
Особые гости
Швейцарский нейтралитет всегда был хорошей возможностью для закулисных игр Запада. Так случилось и в этот раз. Восьмого марта 1945-го в городок Лугано прибыла группа из нескольких мужчин. Направляясь на вокзал, чтобы на поезде добраться до Берна, они старались не привлекать к себе внимание.
В Берне их встретил резидент Управления стратегических служб (УСС) США Аллен Даллес. От делегации он получил нечто вроде "верительных грамот". Прочтя их, разведчик не сомневался: перед ним высокопоставленные офицеры СС во главе с обергруппенфюрером Карлом Вольфом.
Американцы и нацисты уже давно размышляли об антисоветском сговоре. Берлину очень повезло, что в 1943-м именно Даллес получил назначение в Швейцарию. Во-первых, он не боялся вести дела в обход Белого дома. Во-вторых, был последовательным антикоммунистом. Агент СД под псевдонимом Габриэль, внедренный в УСС, сообщал наверх, что Даллес ненавидит русских.
Сепаратные переговоры были откровенным нарушением союзных договоренностей. Однако США не хотели участия Москвы в капитуляции немецких войск в Италии. С 1944-го американская резидентура занималась поиском подходящих для переговоров лиц из числа немецких генералов. Инициативы Даллеса не нашли одобрения Вашингтона. Однако вскоре немцы сами стали искать контакт с УСС.
В феврале 1945-го Даллес встретился с посланниками Главного управления имперской безопасности (РСХА). Теперь ему стало очевидно: в Берлине намечается раскол по поводу продолжения войны, часть нацистской верхушки можно склонить к сотрудничеству. Нужно было извлечь из этого максимальную пользу. Тайная военно-дипломатическая операция получила название "Санрайз" ("Рассвет").
© РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп, рейхсляйтер Мартин Борман, рейхсмаршал Герман Геринг, фюрер Адольф Гитлер, дуче Бенито Муссолини у квартиры А. Гитлера после попытки покушения на него
Министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп, рейхсляйтер Мартин Борман, рейхсмаршал Герман Геринг, фюрер Адольф Гитлер, дуче Бенито Муссолини у квартиры А. Гитлера после попытки покушения на него
Тройная выгода
Вольф был идеальной кандидатурой для США. Будучи главой СС и полиции при группе армий "Ц" в Северной Италии, он не входил в основную вертикаль власти ведомства. При этом обергруппенфюрер подчинялся напрямую рейхсфюреру Генриху Гиммлеру и пользовался расположением Адольфа Гитлера.
Переговоры в Швейцарии немцы вели с согласия Берлина. Иногда Вольф позволял себе перешагивать через непосредственного начальника и говорил с фюрером напрямую. В одном из разговоров с Гитлером в начале 1945-го он намекнул, что нужно объединяться с США и Великобританией против СССР. Гитлер возражать не стал.
Лидер нацистов понимал, что тайный сговор внесет раскол в коалицию, сдержит активность союзных сил на Западном фронте и даст перспективы на удачный для самого Гитлера исход войны. Немецкие войска в случае успеха получали возможность сохранить боеспособность, отойти в Германию и направиться затем на Восток.
© AP PhotoГлава СС и гестапо Генрих Гиммлер осматривает немецкий лагерь военнопленных на оккупированной территории Советского Союза
© AP Photo
Глава СС и гестапо Генрих Гиммлер осматривает немецкий лагерь военнопленных на оккупированной территории Советского Союза
Впрочем, Вольф заходил даже дальше дозволенного. Например, он предоставил союзникам карты дислокации вермахта в Италии, что значительно облегчило американцам планы наступления на Апеннинах.
Как основу для переговоров Даллес предложил отказ англо-американского командования от наступления на итальянском фронте и прекращение боевых действий. Вскоре участником конспиративных встреч стал британский генерал-майор Теренс Эйри, служивший начальником разведки в штабе союзных сил в Италии.
Полного доверия к немцам не было. Даллес подозревал, что основная цель миссии Вольфа — рассорить союзников. Вероятно, опасаясь этого, британский генерал Харольд Александер вскоре уведомил советских дипломатов о желании немцев начать переговоры. Нарком иностранных дел Вячеслав Молотов отреагировал на это положительно, но с оговоркой: Москва тоже должна участвовать.
© AP PhotoАнглийские войска наблюдают за обороной противника во время вторжения союзных войск в Италию, 1943
© AP Photo
Английские войска наблюдают за обороной противника во время вторжения союзных войск в Италию, 1943
Тайное становится явным
К удивлению Молотова, ему отказали: якобы нет возможности создать легенду для советской делегации, чтобы та тихо прибыла в Швейцарию.
"Советское правительство усматривает не какое-либо недоразумение, а нечто худшее", — ответил в письме союзникам Молотов.
Иосиф Сталин и Вячеслав Молотов
Вскоре Москве стало известно и о последующих встречах Даллеса с нацистами, содержание которых хранили в секрете от Советского Союза. Иосиф Сталин был раздражен поведением союзников и упрекал в создании почвы для недоверия. В письмах, направляемых в Вашингтон и Лондон, он подчеркивал, что СССР так никогда бы не поступил.
"Должен Вам сказать, что, если бы на восточном фронте где-либо на Одере создались аналогичные условия возможности капитуляции немцев и открытия фронта советским войскам, я бы не преминул немедленно сообщить об этом англо-американскому военному командованию и попросить его прислать своих представителей для участия в переговорах, ибо у союзников в таких случаях не должно быть друг от друга секретов", —писал Сталин президенту США Франклину Рузвельту.
© AP PhotoПрезидент США Франклин Делано Рузвельт
© AP Photo
Президент США Франклин Делано Рузвельт
Американский президент поначалу отрицал факт тайных приговоров, пытаясь убедить советского лидера в недостоверности сведений. Однако напор Сталина убедил Белый дом свернуть инициативу Даллеса, которому приказали прекратить контакты с немецкими эмиссарами.
Большую роль в срыве переговоров сыграли советские разведчики. Именно они раскрыли некоторые детали бесед нацистов с Даллесом. "Это очень честные и скромные люди, которые выполняют свои обязанности аккуратно", — отзывался о тайных агентах Сталин в одном из писем Рузвельту.
Шпионская история вокруг событий в Швейцарии легла в основу книги Юлиана Семенова "Семнадцать мгновений весны", адаптированной потом в культовой телесериал.
© РИА Новости / Киностудия им. М. Горького | Перейти в медиабанкАктер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица
Актер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица
Штирлица и пастора Шлага не существовало. Реальных геров было несколько. Известно, что Москва получала много ценной информации от члена "Кембриджской пятерки" Кима Филби, который в те годы был заместителем начальника Секретной разведывательной службы Великобритании. В самой Швейцарии работал другой советский агент — Рудольф Ресслер, получавший по своим каналам сведения из Берлина. Также, по признаниям самого Даллеса, в годы войны в УСС работало более сорока советских разведчиков — это только те, кого удалось раскрыть.
"Бернский инцидент" был предвестником холодной войны. Позднее Даллес стал одним из ястребов противостояния с СССР, возглавив ЦРУ. Вплоть до отставки он не позволял ни американским, ни западногерманским спецслужбам арестовать пенсионера Вольфа.
Только в 1964-м нациста осудили за причастность к событиям холокоста. Эсэсовец даже в преклонном возрасте называл себя "верным паладином фюрера". Впрочем, сотрудничество с подобными людьми никогда не смущало Вашингтон.