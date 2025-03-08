https://ria.ru/20250308/stalin-2003650430.html

"Одно письмо Сталина в США". Почему не сработала величайшая афера Даллеса

"Одно письмо Сталина в США". Почему не сработала величайшая афера Даллеса - РИА Новости, 08.03.2025

"Одно письмо Сталина в США". Почему не сработала величайшая афера Даллеса

Двойственная политика Вашингтона не раз грозила миру необратимыми последствиями, а нарушение международных договоренностей никогда не было препятствием для... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T08:00:00+03:00

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2025-03-08T08:03:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

сша

швейцария

москва

иосиф сталин (джугашвили)

адольф гитлер

вячеслав молотов

кембриджская пятерка

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Виктор Жданов. Двойственная политика Вашингтона не раз грозила миру необратимыми последствиями, а нарушение международных договоренностей никогда не было препятствием для американских спецслужб. Переговоры с Берлином, устроенные втайне от Москвы, едва не сорвали победу и не рассорили союзников. О секретных встречах в Швейцарии — в материале РИА Новости.Особые гостиШвейцарский нейтралитет всегда был хорошей возможностью для закулисных игр Запада. Так случилось и в этот раз. Восьмого марта 1945-го в городок Лугано прибыла группа из нескольких мужчин. Направляясь на вокзал, чтобы на поезде добраться до Берна, они старались не привлекать к себе внимание.В Берне их встретил резидент Управления стратегических служб (УСС) США Аллен Даллес. От делегации он получил нечто вроде "верительных грамот". Прочтя их, разведчик не сомневался: перед ним высокопоставленные офицеры СС во главе с обергруппенфюрером Карлом Вольфом.Американцы и нацисты уже давно размышляли об антисоветском сговоре. Берлину очень повезло, что в 1943-м именно Даллес получил назначение в Швейцарию. Во-первых, он не боялся вести дела в обход Белого дома. Во-вторых, был последовательным антикоммунистом. Агент СД под псевдонимом Габриэль, внедренный в УСС, сообщал наверх, что Даллес ненавидит русских.Сепаратные переговоры были откровенным нарушением союзных договоренностей. Однако США не хотели участия Москвы в капитуляции немецких войск в Италии. С 1944-го американская резидентура занималась поиском подходящих для переговоров лиц из числа немецких генералов. Инициативы Даллеса не нашли одобрения Вашингтона. Однако вскоре немцы сами стали искать контакт с УСС.В феврале 1945-го Даллес встретился с посланниками Главного управления имперской безопасности (РСХА). Теперь ему стало очевидно: в Берлине намечается раскол по поводу продолжения войны, часть нацистской верхушки можно склонить к сотрудничеству. Нужно было извлечь из этого максимальную пользу. Тайная военно-дипломатическая операция получила название "Санрайз" ("Рассвет").Тройная выгодаВольф был идеальной кандидатурой для США. Будучи главой СС и полиции при группе армий "Ц" в Северной Италии, он не входил в основную вертикаль власти ведомства. При этом обергруппенфюрер подчинялся напрямую рейхсфюреру Генриху Гиммлеру и пользовался расположением Адольфа Гитлера.Переговоры в Швейцарии немцы вели с согласия Берлина. Иногда Вольф позволял себе перешагивать через непосредственного начальника и говорил с фюрером напрямую. В одном из разговоров с Гитлером в начале 1945-го он намекнул, что нужно объединяться с США и Великобританией против СССР. Гитлер возражать не стал.Лидер нацистов понимал, что тайный сговор внесет раскол в коалицию, сдержит активность союзных сил на Западном фронте и даст перспективы на удачный для самого Гитлера исход войны. Немецкие войска в случае успеха получали возможность сохранить боеспособность, отойти в Германию и направиться затем на Восток.Впрочем, Вольф заходил даже дальше дозволенного. Например, он предоставил союзникам карты дислокации вермахта в Италии, что значительно облегчило американцам планы наступления на Апеннинах.Как основу для переговоров Даллес предложил отказ англо-американского командования от наступления на итальянском фронте и прекращение боевых действий. Вскоре участником конспиративных встреч стал британский генерал-майор Теренс Эйри, служивший начальником разведки в штабе союзных сил в Италии.Полного доверия к немцам не было. Даллес подозревал, что основная цель миссии Вольфа — рассорить союзников. Вероятно, опасаясь этого, британский генерал Харольд Александер вскоре уведомил советских дипломатов о желании немцев начать переговоры. Нарком иностранных дел Вячеслав Молотов отреагировал на это положительно, но с оговоркой: Москва тоже должна участвовать.Тайное становится явнымК удивлению Молотова, ему отказали: якобы нет возможности создать легенду для советской делегации, чтобы та тихо прибыла в Швейцарию."Советское правительство усматривает не какое-либо недоразумение, а нечто худшее", — ответил в письме союзникам Молотов.Вскоре Москве стало известно и о последующих встречах Даллеса с нацистами, содержание которых хранили в секрете от Советского Союза. Иосиф Сталин был раздражен поведением союзников и упрекал в создании почвы для недоверия. В письмах, направляемых в Вашингтон и Лондон, он подчеркивал, что СССР так никогда бы не поступил."Должен Вам сказать, что, если бы на восточном фронте где-либо на Одере создались аналогичные условия возможности капитуляции немцев и открытия фронта советским войскам, я бы не преминул немедленно сообщить об этом англо-американскому военному командованию и попросить его прислать своих представителей для участия в переговорах, ибо у союзников в таких случаях не должно быть друг от друга секретов", —писал Сталин президенту США Франклину Рузвельту.Американский президент поначалу отрицал факт тайных приговоров, пытаясь убедить советского лидера в недостоверности сведений. Однако напор Сталина убедил Белый дом свернуть инициативу Даллеса, которому приказали прекратить контакты с немецкими эмиссарами.Большую роль в срыве переговоров сыграли советские разведчики. Именно они раскрыли некоторые детали бесед нацистов с Даллесом. "Это очень честные и скромные люди, которые выполняют свои обязанности аккуратно", — отзывался о тайных агентах Сталин в одном из писем Рузвельту.Шпионская история вокруг событий в Швейцарии легла в основу книги Юлиана Семенова "Семнадцать мгновений весны", адаптированной потом в культовой телесериал.Штирлица и пастора Шлага не существовало. Реальных геров было несколько. Известно, что Москва получала много ценной информации от члена "Кембриджской пятерки" Кима Филби, который в те годы был заместителем начальника Секретной разведывательной службы Великобритании. В самой Швейцарии работал другой советский агент — Рудольф Ресслер, получавший по своим каналам сведения из Берлина. Также, по признаниям самого Даллеса, в годы войны в УСС работало более сорока советских разведчиков — это только те, кого удалось раскрыть."Бернский инцидент" был предвестником холодной войны. Позднее Даллес стал одним из ястребов противостояния с СССР, возглавив ЦРУ. Вплоть до отставки он не позволял ни американским, ни западногерманским спецслужбам арестовать пенсионера Вольфа.Только в 1964-м нациста осудили за причастность к событиям холокоста. Эсэсовец даже в преклонном возрасте называл себя "верным паладином фюрера". Впрочем, сотрудничество с подобными людьми никогда не смущало Вашингтон.

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сша, швейцария, москва, иосиф сталин (джугашвили), адольф гитлер, вячеслав молотов, кембриджская пятерка, центральное разведывательное управление (цру)