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Американский полицейский погиб в перестрелке с подростком
Американский полицейский погиб в перестрелке с подростком - РИА Новости, 08.03.2025
Американский полицейский погиб в перестрелке с подростком
Один полицейский погиб, еще один офицер получил ранения в результате перестрелки в городе Ньюарк в американском штате Нью-Джерси, открывший огонь по... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T22:27:00+03:00
2025-03-08T22:27:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Один полицейский погиб, еще один офицер получил ранения в результате перестрелки в городе Ньюарк в американском штате Нью-Джерси, открывший огонь по правоохранителям четырнадцатилетний подросток также был ранен, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местного прокуратура. "Детектив Джозеф Азкона был застрелен, а неназванный офицер был ранен в результате перестрелки в пятницу ночью в Ньюарке, (штат - ред.) Нью-Джерси... Четырнадцатилетний подозреваемый получил пулевое ранение", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на прокурора округа Эссекс Теодора Стивенса. По данным офиса прокурора, пострадавший полицейский находится в критическом состоянии. Открывший по нему огонь подросток, как ожидается, должен оправиться после ранений. Ему предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство и в незаконном хранении оружия.
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В мире, Нью-Джерси, Ньюарк, США
Американский полицейский погиб в перестрелке с подростком
Fox News: в перестрелке с подростком в Ньюарке погиб полицейский, еще один ранен