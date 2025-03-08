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СМИ: США хотят смягчить формулировки в отношении России в заявлении G7
СМИ: США хотят смягчить формулировки в отношении России в заявлении G7 - РИА Новости, 09.03.2025
СМИ: США хотят смягчить формулировки в отношении России в заявлении G7
США блокируют в G7 создание структуры, отслеживающей суда, якобы связанные с Россией, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-08T22:24:00+03:00
2025-03-08T22:24:00+03:00
2025-03-09T03:28:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. США блокируют в G7 создание структуры, отслеживающей суда, якобы связанные с Россией, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники."В Канаде, которая в этом году председательствует в G7, на следующей неделе в Шарлевуа в Квебеке пройдет саммит глав МИД (стран-членов G7. — Прим. ред.). В переговорах по формулированию итогового заявления по вопросам судоходства США настаивают на том, чтобы ужесточить формулировки касательно Китая, в то же время смягчая формулировки касательно России", — говорится в сообщении.Согласно черновику документа, с которым ознакомилось агентство, Вашингтон настаивает на том, чтобы убрать из коммюнике слово "санкции" касательно Москвы.Кроме того, по словам собеседников Bloomberg, Штаты выступили против создания целевой группы по судам, которые Запад связывает с Россией.
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сша, g7, россия, в мире, канада
США, G7, Россия, В мире, Канада
СМИ: США хотят смягчить формулировки в отношении России в заявлении G7
Bloomberg: США добиваются смягчения формулировок относительно РФ в рамках G7