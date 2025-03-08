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В США начали расследование роста цен на яйца - РИА Новости, 08.03.2025
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13:06 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/ssha-2003800729.html
В США начали расследование роста цен на яйца
В США начали расследование роста цен на яйца - РИА Новости, 08.03.2025
В США начали расследование роста цен на яйца
Министерство юстиции США начало предварительное антимонопольное расследование в связи со всплеском цен на яйца в стране, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T13:06:00+03:00
2025-03-08T13:06:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Министерство юстиции США начало предварительное антимонопольное расследование в связи со всплеском цен на яйца в стране, передает агентство Блумберг. Согласно отчету министерства сельского хозяйства США, в январе розничные цены на яйца выросли на 13,8%, в декабре был зафиксирован рост на 8,4%. Глава ведомства Брук Роллинз заявила, что США рассмотрят возможность временного импорта куриных яиц. В отчете министерства отмечалось, что из-за распространившегося в стране птичьего гриппа в январе пострадали около 18,8 миллиона коммерческих несушек, что стало самым высоким месячным показателем с момента начала вспышки болезни в 2022 году. "Министерство юстиции США начало предварительное расследование недавнего скачка цен на яйца по всей стране… В ходе расследования… планируется установить, имел ли место сговор компаний, включая Cal-Maine Foods Inc. и Rose Acre Farms Inc., с целью повысить цены или ограничить поставки", - говорится в материале агентства со ссылкой на источник. Ранее телеканал ABC сообщал, что сети ресторанов быстрого питания в США стали повышать цены на блюда из яиц из-за дефицита этого продукта в стране и проблем с поставками. А по данным телеканала NBC, американцы присматриваются к Пасхе к покупке имитаций яиц из пластика, дерева и гипса.
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сша, nbc, министерство юстиции сша, в мире
США, NBC, Министерство юстиции США, В мире
В США начали расследование роста цен на яйца

Bloomberg: минюст США начал антимонопольное расследование всплеска цен на яйца

© Getty Images / Justin SullivanПокупательница у полки с куриными яйцами в продуктовом магазине в Калифорнии (США)
Покупательница у полки с куриными яйцами в продуктовом магазине в Калифорнии (США) - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Getty Images / Justin Sullivan
Покупательница у полки с куриными яйцами в продуктовом магазине в Калифорнии (США). Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Министерство юстиции США начало предварительное антимонопольное расследование в связи со всплеском цен на яйца в стране, передает агентство Блумберг.
Согласно отчету министерства сельского хозяйства США, в январе розничные цены на яйца выросли на 13,8%, в декабре был зафиксирован рост на 8,4%. Глава ведомства Брук Роллинз заявила, что США рассмотрят возможность временного импорта куриных яиц. В отчете министерства отмечалось, что из-за распространившегося в стране птичьего гриппа в январе пострадали около 18,8 миллиона коммерческих несушек, что стало самым высоким месячным показателем с момента начала вспышки болезни в 2022 году.
"Министерство юстиции США начало предварительное расследование недавнего скачка цен на яйца по всей стране… В ходе расследования… планируется установить, имел ли место сговор компаний, включая Cal-Maine Foods Inc. и Rose Acre Farms Inc., с целью повысить цены или ограничить поставки", - говорится в материале агентства со ссылкой на источник.
Ранее телеканал ABC сообщал, что сети ресторанов быстрого питания в США стали повышать цены на блюда из яиц из-за дефицита этого продукта в стране и проблем с поставками. А по данным телеканала NBC, американцы присматриваются к Пасхе к покупке имитаций яиц из пластика, дерева и гипса.
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