https://ria.ru/20250308/ssha-2003766746.html

США и ДР Конго активизировали обсуждение договора по минералам, пишут СМИ

США и ДР Конго активизировали обсуждение договора по минералам, пишут СМИ - РИА Новости, 08.03.2025

США и ДР Конго активизировали обсуждение договора по минералам, пишут СМИ

США активизировали обсуждение сделки с Демократической Республикой Конго, которая предоставит Соединенным Штатам доступ к минералам республики, сообщает газета... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T06:44:00+03:00

2025-03-08T06:44:00+03:00

2025-03-08T06:54:00+03:00

в мире

сша

россия

демократическая республика конго

василий небензя

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155364/97/1553649751_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e13b412d8a9934a503ab2a484a52e19.jpg

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. США активизировали обсуждение сделки с Демократической Республикой Конго, которая предоставит Соединенным Штатам доступ к минералам республики, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники.Ранее газета New York Times сообщала, что президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди предложил США и государствам Европы долю в минеральных ресурсах своей страны, рассчитывая на то, что Запад окажет давление на Руанду и поможет ДРК в урегулировании конфликта с ней. Согласно Financial Times, США и ДРК ведут "предварительные переговоры" по поводу сделки по предоставлению Соединенным Штатам доступа к минералам в обмен на поддержку Чисекеди на фоне военных действий в стране, в которых участвует движение M23. "Обсуждение (сделки ДР Конго - ред.) с Вашингтоном стали более серьезными в последние дни, хотя еще сохраняются некоторые препятствия... на начальной стадии", - сообщили газете неназванные источники, знакомые с переговорами. Газета напоминает, что ДР Конго богата медью, кобальтом и ураном. "ДРК обладает значительной долей важнейших минералов мира, необходимых для передовых технологий. Штаты открыты для обсуждения партнерств в этом секторе, которые соответствуют программе администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа "Америка превыше всего". Партнерство с американскими компаниями укрепит экономику как США, так и ДР Конго... и интегрирует страну в региональные и глобальные цепочки создания стоимости", - заявил газете неназванный представитель госдепа США. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отвергает. В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке Демократической республики Конго, а в феврале взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву. МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия глубоко озабочена эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.

https://ria.ru/20250223/kongo-2001147994.html

https://ria.ru/20250228/drk-2002107594.html

https://ria.ru/20250131/drk-1996574427.html

сша

россия

демократическая республика конго

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, демократическая республика конго, василий небензя, оон