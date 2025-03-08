США и ДР Конго активизировали обсуждение договора по минералам, пишут СМИ
FT: США активизировали обсуждение сделки с ДР Конго о доступе к минералам
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. США активизировали обсуждение сделки с Демократической Республикой Конго, которая предоставит Соединенным Штатам доступ к минералам республики, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники.
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Согласно Financial Times, США и ДРК ведут "предварительные переговоры" по поводу сделки по предоставлению Соединенным Штатам доступа к минералам в обмен на поддержку Чисекеди на фоне военных действий в стране, в которых участвует движение M23.
"Обсуждение (сделки ДР Конго - ред.) с Вашингтоном стали более серьезными в последние дни, хотя еще сохраняются некоторые препятствия... на начальной стадии", - сообщили газете неназванные источники, знакомые с переговорами.
Газета напоминает, что ДР Конго богата медью, кобальтом и ураном.
"ДРК обладает значительной долей важнейших минералов мира, необходимых для передовых технологий. Штаты открыты для обсуждения партнерств в этом секторе, которые соответствуют программе администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа "Америка превыше всего". Партнерство с американскими компаниями укрепит экономику как США, так и ДР Конго... и интегрирует страну в региональные и глобальные цепочки создания стоимости", - заявил газете неназванный представитель госдепа США.
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После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отвергает.
В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке Демократической республики Конго, а в феврале взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву.
МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия глубоко озабочена эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
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