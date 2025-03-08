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США и ДР Конго активизировали обсуждение договора по минералам, пишут СМИ - РИА Новости, 08.03.2025
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06:44 08.03.2025 (обновлено: 06:54 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/ssha-2003766746.html
США и ДР Конго активизировали обсуждение договора по минералам, пишут СМИ
США и ДР Конго активизировали обсуждение договора по минералам, пишут СМИ - РИА Новости, 08.03.2025
США и ДР Конго активизировали обсуждение договора по минералам, пишут СМИ
США активизировали обсуждение сделки с Демократической Республикой Конго, которая предоставит Соединенным Штатам доступ к минералам республики, сообщает газета... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T06:44:00+03:00
2025-03-08T06:54:00+03:00
в мире
сша
россия
демократическая республика конго
василий небензя
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. США активизировали обсуждение сделки с Демократической Республикой Конго, которая предоставит Соединенным Штатам доступ к минералам республики, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники.Ранее газета New York Times сообщала, что президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди предложил США и государствам Европы долю в минеральных ресурсах своей страны, рассчитывая на то, что Запад окажет давление на Руанду и поможет ДРК в урегулировании конфликта с ней. Согласно Financial Times, США и ДРК ведут "предварительные переговоры" по поводу сделки по предоставлению Соединенным Штатам доступа к минералам в обмен на поддержку Чисекеди на фоне военных действий в стране, в которых участвует движение M23. "Обсуждение (сделки ДР Конго - ред.) с Вашингтоном стали более серьезными в последние дни, хотя еще сохраняются некоторые препятствия... на начальной стадии", - сообщили газете неназванные источники, знакомые с переговорами. Газета напоминает, что ДР Конго богата медью, кобальтом и ураном. "ДРК обладает значительной долей важнейших минералов мира, необходимых для передовых технологий. Штаты открыты для обсуждения партнерств в этом секторе, которые соответствуют программе администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа "Америка превыше всего". Партнерство с американскими компаниями укрепит экономику как США, так и ДР Конго... и интегрирует страну в региональные и глобальные цепочки создания стоимости", - заявил газете неназванный представитель госдепа США. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отвергает. В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке Демократической республики Конго, а в феврале взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву. МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия глубоко озабочена эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
https://ria.ru/20250223/kongo-2001147994.html
https://ria.ru/20250228/drk-2002107594.html
https://ria.ru/20250131/drk-1996574427.html
сша
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демократическая республика конго
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в мире, сша, россия, демократическая республика конго, василий небензя, оон
В мире, США, Россия, Демократическая Республика Конго, Василий Небензя, ООН
США и ДР Конго активизировали обсуждение договора по минералам, пишут СМИ

FT: США активизировали обсуждение сделки с ДР Конго о доступе к минералам

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. США активизировали обсуждение сделки с Демократической Республикой Конго, которая предоставит Соединенным Штатам доступ к минералам республики, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники.
Ранее газета New York Times сообщала, что президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди предложил США и государствам Европы долю в минеральных ресурсах своей страны, рассчитывая на то, что Запад окажет давление на Руанду и поможет ДРК в урегулировании конфликта с ней.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
ДР Конго предложила Европе и США сделку по минералам, пишет NYT
23 февраля, 18:12
Согласно Financial Times, США и ДРК ведут "предварительные переговоры" по поводу сделки по предоставлению Соединенным Штатам доступа к минералам в обмен на поддержку Чисекеди на фоне военных действий в стране, в которых участвует движение M23.
"Обсуждение (сделки ДР Конго - ред.) с Вашингтоном стали более серьезными в последние дни, хотя еще сохраняются некоторые препятствия... на начальной стадии", - сообщили газете неназванные источники, знакомые с переговорами.
Газета напоминает, что ДР Конго богата медью, кобальтом и ураном.
"ДРК обладает значительной долей важнейших минералов мира, необходимых для передовых технологий. Штаты открыты для обсуждения партнерств в этом секторе, которые соответствуют программе администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа "Америка превыше всего". Партнерство с американскими компаниями укрепит экономику как США, так и ДР Конго... и интегрирует страну в региональные и глобальные цепочки создания стоимости", - заявил газете неназванный представитель госдепа США.
Кигали, Руанда - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
ДР Конго призвала ООН ввести санкции против Руанды
28 февраля, 08:34
После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отвергает.
В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке Демократической республики Конго, а в феврале взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву.
МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия глубоко озабочена эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
Акция протеста в Киншасе - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
МИД России призвал остановить насилие в ДР Конго
31 января, 11:39
 
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