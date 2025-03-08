В США подтвердили, что приостановили доступ Украины к спутниковым снимкам
США временно отключили Украине доступ к спутниковым снимкам
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Национальное агентство геопространственной разведки США временно отключило доступ Украины к спутниковым снимкам, которые собирает американское правительство, на фоне решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа приостановить передачу разведданных и вооружений киевскому режиму, написало в пятницу издание Breaking Defense со ссылкой на заявление ведомства.
В пятницу издание "Украинский милитарный портал" сообщило, что американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам.
"В соответствии с решением администрации по поддержке Украины национальное агентство геопространственной разведки временно приостановило доступ (Украины - ред.) к системе GEGD (спутниковых снимков - ред.), которая является основным порталом агентства для доступа к коммерческим снимкам, приобретенным правительством США", - сказал изданию неназванный представитель агентства.
По данным Breaking Defense, представитель Maxar Technologies уточнил, что у компании есть контракты с правительством США и их союзниками по предоставлению снимков, в том числе с помощью GEGD.
В среду газета Financial Times со ссылкой на чиновников сообщила, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнил, что Соединенные Штаты прекратили делиться с властями в Киеве разведывательными данными полностью, а не избирательно. Кроме того, газета Daily Mail писала, что Штаты запретили Великобритании делиться с киевским режимом данными американской разведки. В четверг министерство обороны США сообщило РИА Новости, что не готово комментировать информацию об остановке предоставления разведданных Украине.