https://ria.ru/20250308/ssha-2003762453.html

В США подтвердили, что приостановили доступ Украины к спутниковым снимкам

В США подтвердили, что приостановили доступ Украины к спутниковым снимкам - РИА Новости, 08.03.2025

В США подтвердили, что приостановили доступ Украины к спутниковым снимкам

Национальное агентство геопространственной разведки США временно отключило доступ Украины к спутниковым снимкам, которые собирает американское правительство, на РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T05:33:00+03:00

2025-03-08T05:33:00+03:00

2025-03-08T05:34:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Национальное агентство геопространственной разведки США временно отключило доступ Украины к спутниковым снимкам, которые собирает американское правительство, на фоне решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа приостановить передачу разведданных и вооружений киевскому режиму, написало в пятницу издание Breaking Defense со ссылкой на заявление ведомства. В пятницу издание "Украинский милитарный портал" сообщило, что американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам. "В соответствии с решением администрации по поддержке Украины национальное агентство геопространственной разведки временно приостановило доступ (Украины - ред.) к системе GEGD (спутниковых снимков - ред.), которая является основным порталом агентства для доступа к коммерческим снимкам, приобретенным правительством США", - сказал изданию неназванный представитель агентства. По данным Breaking Defense, представитель Maxar Technologies уточнил, что у компании есть контракты с правительством США и их союзниками по предоставлению снимков, в том числе с помощью GEGD. В среду газета Financial Times со ссылкой на чиновников сообщила, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнил, что Соединенные Штаты прекратили делиться с властями в Киеве разведывательными данными полностью, а не избирательно. Кроме того, газета Daily Mail писала, что Штаты запретили Великобритании делиться с киевским режимом данными американской разведки. В четверг министерство обороны США сообщило РИА Новости, что не готово комментировать информацию об остановке предоставления разведданных Украине.

https://ria.ru/20250307/tramp-2003729956.html

https://ria.ru/20250307/ukraina-2003726390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, дональд трамп