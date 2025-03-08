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В США подтвердили, что приостановили доступ Украины к спутниковым снимкам - РИА Новости, 08.03.2025
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05:33 08.03.2025 (обновлено: 05:34 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/ssha-2003762453.html
В США подтвердили, что приостановили доступ Украины к спутниковым снимкам
В США подтвердили, что приостановили доступ Украины к спутниковым снимкам - РИА Новости, 08.03.2025
В США подтвердили, что приостановили доступ Украины к спутниковым снимкам
Национальное агентство геопространственной разведки США временно отключило доступ Украины к спутниковым снимкам, которые собирает американское правительство, на РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T05:33:00+03:00
2025-03-08T05:34:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Национальное агентство геопространственной разведки США временно отключило доступ Украины к спутниковым снимкам, которые собирает американское правительство, на фоне решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа приостановить передачу разведданных и вооружений киевскому режиму, написало в пятницу издание Breaking Defense со ссылкой на заявление ведомства. В пятницу издание "Украинский милитарный портал" сообщило, что американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам. "В соответствии с решением администрации по поддержке Украины национальное агентство геопространственной разведки временно приостановило доступ (Украины - ред.) к системе GEGD (спутниковых снимков - ред.), которая является основным порталом агентства для доступа к коммерческим снимкам, приобретенным правительством США", - сказал изданию неназванный представитель агентства. По данным Breaking Defense, представитель Maxar Technologies уточнил, что у компании есть контракты с правительством США и их союзниками по предоставлению снимков, в том числе с помощью GEGD. В среду газета Financial Times со ссылкой на чиновников сообщила, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнил, что Соединенные Штаты прекратили делиться с властями в Киеве разведывательными данными полностью, а не избирательно. Кроме того, газета Daily Mail писала, что Штаты запретили Великобритании делиться с киевским режимом данными американской разведки. В четверг министерство обороны США сообщило РИА Новости, что не готово комментировать информацию об остановке предоставления разведданных Украине.
https://ria.ru/20250307/tramp-2003729956.html
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в мире, украина, дональд трамп
В мире, Украина, Дональд Трамп
В США подтвердили, что приостановили доступ Украины к спутниковым снимкам

США временно отключили Украине доступ к спутниковым снимкам

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Национальное агентство геопространственной разведки США временно отключило доступ Украины к спутниковым снимкам, которые собирает американское правительство, на фоне решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа приостановить передачу разведданных и вооружений киевскому режиму, написало в пятницу издание Breaking Defense со ссылкой на заявление ведомства.
В пятницу издание "Украинский милитарный портал" сообщило, что американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам.
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"В соответствии с решением администрации по поддержке Украины национальное агентство геопространственной разведки временно приостановило доступ (Украины - ред.) к системе GEGD (спутниковых снимков - ред.), которая является основным порталом агентства для доступа к коммерческим снимкам, приобретенным правительством США", - сказал изданию неназванный представитель агентства.
По данным Breaking Defense, представитель Maxar Technologies уточнил, что у компании есть контракты с правительством США и их союзниками по предоставлению снимков, в том числе с помощью GEGD.
В среду газета Financial Times со ссылкой на чиновников сообщила, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнил, что Соединенные Штаты прекратили делиться с властями в Киеве разведывательными данными полностью, а не избирательно. Кроме того, газета Daily Mail писала, что Штаты запретили Великобритании делиться с киевским режимом данными американской разведки. В четверг министерство обороны США сообщило РИА Новости, что не готово комментировать информацию об остановке предоставления разведданных Украине.
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