https://ria.ru/20250308/ssha-2003757733.html

В США чиновника Госдепа обвинили в продаже секретов

В США чиновника Госдепа обвинили в продаже секретов - РИА Новости, 08.03.2025

В США чиновника Госдепа обвинили в продаже секретов

Сотруднику государственного департамента США было предъявлено обвинение в сговоре с целью сбора, передачи или разглашения информации, имеющей отношение к... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T02:37:00+03:00

2025-03-08T02:37:00+03:00

2025-03-08T02:38:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Сотруднику государственного департамента США было предъявлено обвинение в сговоре с целью сбора, передачи или разглашения информации, имеющей отношение к национальной безопасности, сообщило американское министерство юстиции. "Майкл Чарльз Шена, 42-летний житель Александрии, штат Вирджиния, был арестован по уголовным обвинениям, связанным с его предполагаемым участием в преступном сговоре с целью сбора, передачи или утечки информации, касающейся национальной обороны", - говорится в заявлении министерства. Согласно судебным документам, Шена работал в штаб-квартире госдепа США и имел доступ к материалам с грифом "совершенно секретно". По данным американского минюста, с апреля 2022 года Шена, предположительно, начал активно использовать различные интернет-платформы для общения с лицами, заинтересованными в получении конфиденциальной информации. В обмен на денежное вознаграждение он предоставлял им сведения, доступ к которым был ограничен. В случае, если чиновник будет признан виновным, ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

https://ria.ru/20250307/shpionazh-2003716550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша