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В США чиновника Госдепа обвинили в продаже секретов - РИА Новости, 08.03.2025
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02:37 08.03.2025 (обновлено: 02:38 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/ssha-2003757733.html
В США чиновника Госдепа обвинили в продаже секретов
В США чиновника Госдепа обвинили в продаже секретов - РИА Новости, 08.03.2025
В США чиновника Госдепа обвинили в продаже секретов
Сотруднику государственного департамента США было предъявлено обвинение в сговоре с целью сбора, передачи или разглашения информации, имеющей отношение к... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T02:37:00+03:00
2025-03-08T02:38:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Сотруднику государственного департамента США было предъявлено обвинение в сговоре с целью сбора, передачи или разглашения информации, имеющей отношение к национальной безопасности, сообщило американское министерство юстиции. "Майкл Чарльз Шена, 42-летний житель Александрии, штат Вирджиния, был арестован по уголовным обвинениям, связанным с его предполагаемым участием в преступном сговоре с целью сбора, передачи или утечки информации, касающейся национальной обороны", - говорится в заявлении министерства. Согласно судебным документам, Шена работал в штаб-квартире госдепа США и имел доступ к материалам с грифом "совершенно секретно". По данным американского минюста, с апреля 2022 года Шена, предположительно, начал активно использовать различные интернет-платформы для общения с лицами, заинтересованными в получении конфиденциальной информации. В обмен на денежное вознаграждение он предоставлял им сведения, доступ к которым был ограничен. В случае, если чиновник будет признан виновным, ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
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в мире, сша
В мире, США
В США чиновника Госдепа обвинили в продаже секретов

Сотруднику Госдепа США предъявили обвинение в сговоре с целью продажи информации

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Сотруднику государственного департамента США было предъявлено обвинение в сговоре с целью сбора, передачи или разглашения информации, имеющей отношение к национальной безопасности, сообщило американское министерство юстиции.
"Майкл Чарльз Шена, 42-летний житель Александрии, штат Вирджиния, был арестован по уголовным обвинениям, связанным с его предполагаемым участием в преступном сговоре с целью сбора, передачи или утечки информации, касающейся национальной обороны", - говорится в заявлении министерства.
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Согласно судебным документам, Шена работал в штаб-квартире госдепа США и имел доступ к материалам с грифом "совершенно секретно".
По данным американского минюста, с апреля 2022 года Шена, предположительно, начал активно использовать различные интернет-платформы для общения с лицами, заинтересованными в получении конфиденциальной информации. В обмен на денежное вознаграждение он предоставлял им сведения, доступ к которым был ограничен.
В случае, если чиновник будет признан виновным, ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
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