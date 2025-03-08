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Бойцы "Востока" нанесли поражение ВСУ в ДНР и Запорожской области - РИА Новости, 08.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:32 08.03.2025 (обновлено: 13:46 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/spetsoperatsiya-2003803540.html
Бойцы "Востока" нанесли поражение ВСУ в ДНР и Запорожской области
Бойцы "Востока" нанесли поражение ВСУ в ДНР и Запорожской области - РИА Новости, 08.03.2025
Бойцы "Востока" нанесли поражение ВСУ в ДНР и Запорожской области
Военнослужащие группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T13:32:00+03:00
2025-03-08T13:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял до 155 военнослужащих и САУ Archer шведского производства, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Перебудова, Новополь, Константинополь, Днепроэнергия Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 155 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка Archer шведского производства", - говорится в сообщении.
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россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Востока" нанесли поражение ВСУ в ДНР и Запорожской области

ВСУ потеряли до 155 боевиков и САУ Archer в зоне действий "Востока" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял до 155 военнослужащих и САУ Archer шведского производства, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Перебудова, Новополь, Константинополь, Днепроэнергия Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 155 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка Archer шведского производства", - говорится в сообщении.
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