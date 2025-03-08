https://ria.ru/20250308/spetsoperatsiya-2003803540.html

Бойцы "Востока" нанесли поражение ВСУ в ДНР и Запорожской области

Бойцы "Востока" нанесли поражение ВСУ в ДНР и Запорожской области - РИА Новости, 08.03.2025

Бойцы "Востока" нанесли поражение ВСУ в ДНР и Запорожской области

Военнослужащие группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T13:32:00+03:00

2025-03-08T13:32:00+03:00

2025-03-08T13:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял до 155 военнослужащих и САУ Archer шведского производства, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Перебудова, Новополь, Константинополь, Днепроэнергия Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 155 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка Archer шведского производства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность