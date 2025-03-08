Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ у Гранова и Волчанска - РИА Новости, 08.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:29 08.03.2025 (обновлено: 13:47 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/spetsoperatsiya-2003803029.html
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ у Гранова и Волчанска
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ у Гранова и Волчанска - РИА Новости, 08.03.2025
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ у Гранова и Волчанска
ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ на харьковском направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T13:29:00+03:00
2025-03-08T13:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
волчанск
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948055736_0:274:3020:1972_1920x0_80_0_0_b5e5badb15c634464d67579d4398379f.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ на харьковском направлении, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Гранов и Волчанск Харьковской области."ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
волчанск
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948055736_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_14529a7a7174b53fe55528ee62cfa1a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Волчанск, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ у Гранова и Волчанска

МО: ВС РФ нанесли поражение ВСУ у Гранова и Волчанска на Харьковском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ на харьковском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Гранов и Волчанск Харьковской области.
"ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВолчанскХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала