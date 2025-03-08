https://ria.ru/20250308/spetsoperatsiya-2003803029.html

Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ у Гранова и Волчанска

Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ у Гранова и Волчанска - РИА Новости, 08.03.2025

Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ у Гранова и Волчанска

ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ на харьковском направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T13:29:00+03:00

2025-03-08T13:29:00+03:00

2025-03-08T13:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

волчанск

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ на харьковском направлении, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Гранов и Волчанск Харьковской области."ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность