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Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ у Гранова и Волчанска
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ у Гранова и Волчанска - РИА Новости, 08.03.2025
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ у Гранова и Волчанска
ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ на харьковском направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T13:29:00+03:00
2025-03-08T13:29:00+03:00
2025-03-08T13:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
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волчанск
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ на харьковском направлении, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Гранов и Волчанск Харьковской области."ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ у Гранова и Волчанска
МО: ВС РФ нанесли поражение ВСУ у Гранова и Волчанска на Харьковском направлении