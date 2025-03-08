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ВСУ потеряли до 245 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
ВСУ потеряли до 245 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 08.03.2025
ВСУ потеряли до 245 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, две станции РЭБ, три склада боеприпасов,... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T13:27:00+03:00
2025-03-08T13:27:00+03:00
2025-03-08T13:47:00+03:00
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, две станции РЭБ, три склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Розовка, Константиновка и Иванополье Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, три автомобиля, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, вооруженные силы украины, северск, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Северск, Константиновка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 245 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
МО: ВСУ потеряли до 245 боевиков и 2 станции РЭБ в зоне действий "Юга" за сутки