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ВСУ потеряли до 245 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 08.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:27 08.03.2025 (обновлено: 13:47 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/spetsoperatsiya-2003802835.html
ВСУ потеряли до 245 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
ВСУ потеряли до 245 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 08.03.2025
ВСУ потеряли до 245 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, две станции РЭБ, три склада боеприпасов,... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T13:27:00+03:00
2025-03-08T13:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
северск
константиновка
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, две станции РЭБ, три склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Розовка, Константиновка и Иванополье Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, три автомобиля, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
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россия
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россия, вооруженные силы украины, северск, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Северск, Константиновка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 245 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки

МО: ВСУ потеряли до 245 боевиков и 2 станции РЭБ в зоне действий "Юга" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне СВО
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, две станции РЭБ, три склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Розовка, Константиновка и Иванополье Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, три автомобиля, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСеверскКонстантиновкаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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