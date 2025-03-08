https://ria.ru/20250308/spetsoperatsiya-2003802835.html

ВСУ потеряли до 245 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки

ВСУ потеряли до 245 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 08.03.2025

ВСУ потеряли до 245 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, две станции РЭБ, три склада боеприпасов,... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T13:27:00+03:00

2025-03-08T13:27:00+03:00

2025-03-08T13:47:00+03:00

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вооруженные силы украины

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константиновка

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, две станции РЭБ, три склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Розовка, Константиновка и Иванополье Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, три автомобиля, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

северск

константиновка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, северск, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф