https://ria.ru/20250308/spetsoperatsiya-2003761953.html

Российские бойцы используют бурятский язык при штурме позиций ВСУ

Российские бойцы используют бурятский язык при штурме позиций ВСУ - РИА Новости, 08.03.2025

Российские бойцы используют бурятский язык при штурме позиций ВСУ

Военнослужащий российской группировки войск "Восток" рассказал на видео Минобороны РФ, что использует бурятский язык при штурме укрепленных позиций ВСУ под... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T05:08:00+03:00

2025-03-08T05:08:00+03:00

2025-03-08T05:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Военнослужащий российской группировки войск "Восток" рассказал на видео Минобороны РФ, что использует бурятский язык при штурме укрепленных позиций ВСУ под Великой Новосёлкой. "По рации мы часто выходим бурятскими словами, тем самым запутывая противника, если он будет нас прослушивать. Так, например, по рации мы говорим: не "вперед", а "урагшаа". Если цифры, то "один" по-бурятски - "нэгэн" и так далее: хоёр, гурба. Стараемся вот так работать", - сказал стрелок с позывным "Бурят". В бою мотострелки слаженно взаимодействуют с расчетами БПЛА, которые указывают бойцам места нахождения противника. "Мы всегда работаем слаженно, я знаю, что мой товарищ меня не подведет, всегда иду уверенно, поэтому у нас все и получается. Враг больше работает дистанционно, при помощи БПЛА и артиллерии. Взглядом с нами встречаться не хочет, противник этого боится", - рассказал "Бурят". Отмечается, что на южнодонецком направлении российские военнослужащие эффективно подавляют сопротивление противника, освобождая населенные пункты.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины