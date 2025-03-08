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Российские бойцы используют бурятский язык при штурме позиций ВСУ - РИА Новости, 08.03.2025
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05:08 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/spetsoperatsiya-2003761953.html
Российские бойцы используют бурятский язык при штурме позиций ВСУ
Российские бойцы используют бурятский язык при штурме позиций ВСУ - РИА Новости, 08.03.2025
Российские бойцы используют бурятский язык при штурме позиций ВСУ
Военнослужащий российской группировки войск "Восток" рассказал на видео Минобороны РФ, что использует бурятский язык при штурме укрепленных позиций ВСУ под... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T05:08:00+03:00
2025-03-08T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Военнослужащий российской группировки войск "Восток" рассказал на видео Минобороны РФ, что использует бурятский язык при штурме укрепленных позиций ВСУ под Великой Новосёлкой. "По рации мы часто выходим бурятскими словами, тем самым запутывая противника, если он будет нас прослушивать. Так, например, по рации мы говорим: не "вперед", а "урагшаа". Если цифры, то "один" по-бурятски - "нэгэн" и так далее: хоёр, гурба. Стараемся вот так работать", - сказал стрелок с позывным "Бурят". В бою мотострелки слаженно взаимодействуют с расчетами БПЛА, которые указывают бойцам места нахождения противника. "Мы всегда работаем слаженно, я знаю, что мой товарищ меня не подведет, всегда иду уверенно, поэтому у нас все и получается. Враг больше работает дистанционно, при помощи БПЛА и артиллерии. Взглядом с нами встречаться не хочет, противник этого боится", - рассказал "Бурят". Отмечается, что на южнодонецком направлении российские военнослужащие эффективно подавляют сопротивление противника, освобождая населенные пункты.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Российские бойцы используют бурятский язык при штурме позиций ВСУ

Боец с позывным Бурят рассказал, что использует бурятский при штурме позиций ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Военнослужащий российской группировки войск "Восток" рассказал на видео Минобороны РФ, что использует бурятский язык при штурме укрепленных позиций ВСУ под Великой Новосёлкой.
"По рации мы часто выходим бурятскими словами, тем самым запутывая противника, если он будет нас прослушивать. Так, например, по рации мы говорим: не "вперед", а "урагшаа". Если цифры, то "один" по-бурятски - "нэгэн" и так далее: хоёр, гурба. Стараемся вот так работать", - сказал стрелок с позывным "Бурят".
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В бою мотострелки слаженно взаимодействуют с расчетами БПЛА, которые указывают бойцам места нахождения противника.
«
"Мы всегда работаем слаженно, я знаю, что мой товарищ меня не подведет, всегда иду уверенно, поэтому у нас все и получается. Враг больше работает дистанционно, при помощи БПЛА и артиллерии. Взглядом с нами встречаться не хочет, противник этого боится", - рассказал "Бурят".
Отмечается, что на южнодонецком направлении российские военнослужащие эффективно подавляют сопротивление противника, освобождая населенные пункты.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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