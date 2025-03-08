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Российские бойцы уничтожили пункт управления дронами в Херсонской области
Российские бойцы уничтожили пункт управления дронами в Херсонской области - РИА Новости, 08.03.2025
Российские бойцы уничтожили пункт управления дронами в Херсонской области
Расчет гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотниками (БПЛА) и живую силу ВСУ в Херсоне, сообщили журналистам в... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T05:04:00+03:00
2025-03-08T05:04:00+03:00
2025-03-08T05:04:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 8 мар - РИА Новости. Расчет гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотниками (БПЛА) и живую силу ВСУ в Херсоне, сообщили журналистам в министерстве обороны. "По координатам, полученным от воздушной разведки, расчет 152-миллиметрового орудия "Мста-Б" группировки войск "Днепр" нанес артиллерийский удар и уничтожил пункт управления БПЛА с личным составом, замаскировавшимся в оставленных жилых домах Херсона", - сообщили в военном ведомстве. В ходе выполнения боевых задач расчетами гаубиц "Мста-Б" применяются осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальное огневое поражение националистическим формированиям ВСУ на расстоянии до 25 км. Большим плюсом орудия "Мста-Б" является то, что оно может работать в любое время независимо от погодных условий.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские бойцы уничтожили пункт управления дронами в Херсонской области
Расчет гаубицы Мста-Б уничтожил пункт управления БПЛА в Херсонской области