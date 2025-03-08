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Су-34 нанес удар по скоплению техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 08.03.2025 (обновлено: 05:35 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/spetsoperatsiya-2003761667.html
Су-34 нанес удар по скоплению техники ВСУ в Курской области
Су-34 нанес удар по скоплению техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.03.2025
Су-34 нанес удар по скоплению техники ВСУ в Курской области
Самолет Су-34 нанес удар по личному составу и скоплению техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T05:02:00+03:00
2025-03-08T05:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-34
безопасность
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Самолет Су-34 нанес удар по личному составу и скоплению техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны."Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по личному составу и скоплению техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", — говорится в сводке. Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта противника, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета, заключили в ведомстве.Всего, по данным Минобороны от пятницы, за время боевых действий на Курском направлении Украина потеряла до 65 400 военных, 386 танков, 296 боевых машин пехоты, 257 бронетранспортеров, 2137боевых бронированных машин, 2328 автомобилей, 516 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 119 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 53 единицы инженерной и другой техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-34, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-34, Безопасность
Су-34 нанес удар по скоплению техники ВСУ в Курской области

Су-34 нанес удар по личному составу и скоплению техники ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Андрей Станавов Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Андрей Станавов
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Самолет Су-34 нанес удар по личному составу и скоплению техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по личному составу и скоплению техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", — говорится в сводке.
Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта противника, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета, заключили в ведомстве.
Всего, по данным Минобороны от пятницы, за время боевых действий на Курском направлении Украина потеряла до 65 400 военных, 386 танков, 296 боевых машин пехоты, 257 бронетранспортеров, 2137боевых бронированных машин, 2328 автомобилей, 516 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 119 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 53 единицы инженерной и другой техники.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Су-34Безопасность
 
 
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