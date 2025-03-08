https://ria.ru/20250308/spetsoperatsiya-2003761667.html

Су-34 нанес удар по скоплению техники ВСУ в Курской области

Су-34 нанес удар по скоплению техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.03.2025

Су-34 нанес удар по скоплению техники ВСУ в Курской области

Самолет Су-34 нанес удар по личному составу и скоплению техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T05:02:00+03:00

2025-03-08T05:02:00+03:00

2025-03-08T05:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

су-34

безопасность

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Самолет Су-34 нанес удар по личному составу и скоплению техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны."Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по личному составу и скоплению техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", — говорится в сводке. Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта противника, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета, заключили в ведомстве.Всего, по данным Минобороны от пятницы, за время боевых действий на Курском направлении Украина потеряла до 65 400 военных, 386 танков, 296 боевых машин пехоты, 257 бронетранспортеров, 2137боевых бронированных машин, 2328 автомобилей, 516 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 119 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 53 единицы инженерной и другой техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-34, безопасность