https://ria.ru/20250308/spetsoperatsiya-2003752424.html

Российская связистка починила станцию связи после удара артиллерии ВСУ

Российская связистка починила станцию связи после удара артиллерии ВСУ - РИА Новости, 08.03.2025

Российская связистка починила станцию связи после удара артиллерии ВСУ

Младший сержант ВС РФ Лариса Алескерова восстановила работу станции связи батальонной тактической группы с командованием после удара по ней артиллерии ВСУ,... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T01:03:00+03:00

2025-03-08T01:03:00+03:00

2025-03-08T01:03:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Младший сержант ВС РФ Лариса Алескерова восстановила работу станции связи батальонной тактической группы с командованием после удара по ней артиллерии ВСУ, потушила пожар и устранила неисправность, сообщили в Минобороны РФ. Алескерова выполняла боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы в условиях систематического огневого воздействия в районах интенсивных боевых действий. "В ходе попытки наступления противник нанес артиллерийский удар по позициям российских войск. В результате атаки станция связи получила повреждения от разорвавшегося снаряда, вследствие чего была выведена из строя и загорелась. Мгновенно сориентировавшись в критической ситуации, Лариса выбралась из горящей станции и, используя средства пожаротушения, ликвидировала возгорание", - говорится в сообщении министерства. Минобороны России отмечает, что Лариса оперативно выявила неисправность изделия и устранила ее, заново настроила станцию и обеспечила командование связью. В министерстве добавили, что благодаря храбрым действиям младшего сержанта Алескеровой прерванная связь была восстановлена, что позволило обеспечить устойчивое управление подчиненными подразделениями.

https://ria.ru/20250308/putin-2003749338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность