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Российская связистка починила станцию связи после удара артиллерии ВСУ - РИА Новости, 08.03.2025
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https://ria.ru/20250308/spetsoperatsiya-2003752424.html
Российская связистка починила станцию связи после удара артиллерии ВСУ
Российская связистка починила станцию связи после удара артиллерии ВСУ - РИА Новости, 08.03.2025
Российская связистка починила станцию связи после удара артиллерии ВСУ
Младший сержант ВС РФ Лариса Алескерова восстановила работу станции связи батальонной тактической группы с командованием после удара по ней артиллерии ВСУ,... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T01:03:00+03:00
2025-03-08T01:03:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Младший сержант ВС РФ Лариса Алескерова восстановила работу станции связи батальонной тактической группы с командованием после удара по ней артиллерии ВСУ, потушила пожар и устранила неисправность, сообщили в Минобороны РФ. Алескерова выполняла боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы в условиях систематического огневого воздействия в районах интенсивных боевых действий. "В ходе попытки наступления противник нанес артиллерийский удар по позициям российских войск. В результате атаки станция связи получила повреждения от разорвавшегося снаряда, вследствие чего была выведена из строя и загорелась. Мгновенно сориентировавшись в критической ситуации, Лариса выбралась из горящей станции и, используя средства пожаротушения, ликвидировала возгорание", - говорится в сообщении министерства. Минобороны России отмечает, что Лариса оперативно выявила неисправность изделия и устранила ее, заново настроила станцию и обеспечила командование связью. В министерстве добавили, что благодаря храбрым действиям младшего сержанта Алескеровой прерванная связь была восстановлена, что позволило обеспечить устойчивое управление подчиненными подразделениями.
https://ria.ru/20250308/putin-2003749338.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российская связистка починила станцию связи после удара артиллерии ВСУ

Связистка Алескерова починила станцию связи, потушив пожар после удара ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Младший сержант ВС РФ Лариса Алескерова восстановила работу станции связи батальонной тактической группы с командованием после удара по ней артиллерии ВСУ, потушила пожар и устранила неисправность, сообщили в Минобороны РФ.
Алескерова выполняла боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы в условиях систематического огневого воздействия в районах интенсивных боевых действий.
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"В ходе попытки наступления противник нанес артиллерийский удар по позициям российских войск. В результате атаки станция связи получила повреждения от разорвавшегося снаряда, вследствие чего была выведена из строя и загорелась. Мгновенно сориентировавшись в критической ситуации, Лариса выбралась из горящей станции и, используя средства пожаротушения, ликвидировала возгорание", - говорится в сообщении министерства.
Минобороны России отмечает, что Лариса оперативно выявила неисправность изделия и устранила ее, заново настроила станцию и обеспечила командование связью.
В министерстве добавили, что благодаря храбрым действиям младшего сержанта Алескеровой прерванная связь была восстановлена, что позволило обеспечить устойчивое управление подчиненными подразделениями.
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