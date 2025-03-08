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В Турции бродячие собаки загрызли двухлетнюю девочку - РИА Новости, 08.03.2025
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11:35 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/sobaki-2003791041.html
В Турции бродячие собаки загрызли двухлетнюю девочку
В Турции бродячие собаки загрызли двухлетнюю девочку - РИА Новости, 08.03.2025
В Турции бродячие собаки загрызли двухлетнюю девочку
Двухлетняя уроженка Сирии Рана Эль Миник стала жертвой нападения десяти бродячих собак в турецкой Конье, передает агентство DHA. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T11:35:00+03:00
2025-03-08T11:35:00+03:00
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конья (провинция)
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АНКАРА, 8 мар - РИА Новости. Двухлетняя уроженка Сирии Рана Эль Миник стала жертвой нападения десяти бродячих собак в турецкой Конье, передает агентство DHA. "Инцидент произошел около 18.30 (в пятницу - ред.) в центральном районе Каратай, микрорайоне Башак, на улице Шехит Эрдал Озчелик. Как утверждается, на Рану Эль Миник, которая вместе с семьей отправилась навестить родственников, напали около десяти бродячих собак. Тяжело раненного ребенка родственники доставили в городскую больницу Коньи. Несмотря на все усилия врачей, спасти ребенка не удалось", - говорится в сообщении. Расследование инцидента продолжается.
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сирия
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в мире, конья (провинция), сирия, турция
В мире, Конья (провинция), Сирия, Турция
В Турции бродячие собаки загрызли двухлетнюю девочку

DHA: в турецкой Конье до 10 бродячих собак загрызли двухлетнюю сирийскую девочку

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 8 мар - РИА Новости. Двухлетняя уроженка Сирии Рана Эль Миник стала жертвой нападения десяти бродячих собак в турецкой Конье, передает агентство DHA.
"Инцидент произошел около 18.30 (в пятницу - ред.) в центральном районе Каратай, микрорайоне Башак, на улице Шехит Эрдал Озчелик. Как утверждается, на Рану Эль Миник, которая вместе с семьей отправилась навестить родственников, напали около десяти бродячих собак. Тяжело раненного ребенка родственники доставили в городскую больницу Коньи. Несмотря на все усилия врачей, спасти ребенка не удалось", - говорится в сообщении.
Расследование инцидента продолжается.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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28 февраля, 08:00
 
В миреКонья (провинция)СирияТурция
 
 
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