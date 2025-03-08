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В Турции бродячие собаки загрызли двухлетнюю девочку

В Турции бродячие собаки загрызли двухлетнюю девочку - РИА Новости, 08.03.2025

В Турции бродячие собаки загрызли двухлетнюю девочку

Двухлетняя уроженка Сирии Рана Эль Миник стала жертвой нападения десяти бродячих собак в турецкой Конье, передает агентство DHA. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T11:35:00+03:00

2025-03-08T11:35:00+03:00

2025-03-08T11:35:00+03:00

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АНКАРА, 8 мар - РИА Новости. Двухлетняя уроженка Сирии Рана Эль Миник стала жертвой нападения десяти бродячих собак в турецкой Конье, передает агентство DHA. "Инцидент произошел около 18.30 (в пятницу - ред.) в центральном районе Каратай, микрорайоне Башак, на улице Шехит Эрдал Озчелик. Как утверждается, на Рану Эль Миник, которая вместе с семьей отправилась навестить родственников, напали около десяти бродячих собак. Тяжело раненного ребенка родственники доставили в городскую больницу Коньи. Несмотря на все усилия врачей, спасти ребенка не удалось", - говорится в сообщении. Расследование инцидента продолжается.

https://ria.ru/20250228/zakon-2002010654.html

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Ольга Фомченкова

в мире, конья (провинция), сирия, турция